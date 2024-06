Bratislava 13. júna (TASR) - V rámci 17. ročníka grantového programu TNE prerozdelia 66.000 eur medzi 25 detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Tento rok sa do programu v kategóriách športu, umenia a vedy prihlásilo celkovo 204 detí a mladých ľudí vo veku od deväť do 25 rokov. TASR o tom informovala Silvia Manczalová, správkyňa nadácie CEF, ktorá spolu so spoločnosťou Slovnaft stoja za projektom.



Najviac prihlášok prišlo v kategórii športu, kde súperilo medzi sebou až 113 detí a mladých ľudí. "Pri hodnotení sme zohľadňovali predovšetkým doterajšie výsledky a motiváciu. Dôležitým kritériom boli aj osobné ambície nadaných detí a mladých ľudí a potenciál rozvoja do budúcnosti. Rozhodnutím odbornej komisie postúpilo do druhého hodnotiaceho kola 39 finalistov," uviedla Manczalová.



Dodala, že pridelený grant možno využiť na nákup hudobných nástrojov, učebníc, laboratórnych prístrojov či športovej výbavy. "Ale tiež na financovanie profesijných a študijných pobytov v zahraničí či športových podujatí a sústredení," podotkla. Zároveň aktuálny ročník zdvihol maximálnu výšku grantu pre jednotlivca na 6600 eur. Novinkou bolo aj dvojkolové hodnotenie.