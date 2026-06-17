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V rámci 19. ročníka grantového programu TNE prerozdelili 95.338 eur
Odborná porota posudzovala 351 prihlášok.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - V rámci 19. ročníka grantového programu TNE prerozdelili 95.338 eur medzi 33 mladých športovcov, umelcov a vedcov. Odborná porota posudzovala 351 prihlášok. TASR o tom informovala Silvia Manczalová, správkyňa nadácie CEF, ktorá spolu so spoločnosťou Slovnaft stoja za projektom.
„V aktuálnom ročníku mala najväčšie zastúpenie tradične kategória športu, do ktorej sa prihlásilo 267 mladých športovcov. V oblasti hudobného umenia porota hodnotila 49 žiadostí, ďalších 21 uchádzačov reprezentovalo baletné, výtvarné a dramatické umenie. V kategórii vedy sa o grant uchádzalo 14 mladých výskumníkov,“ priblížila Manczalová.
Ako uviedla, výber úspešných uchádzačov sa uskutočnil v dvoch kolách. Odborná porota podľa nej najskôr hodnotila prihlášky a videovizitky, následne si 43 finalistov osobne obhajovalo svoje výsledky, plány a motiváciu. „Finálový výber potvrdil, že za výnimočnými výkonmi nestojí iba talent, ale najmä vytrvalosť, cieľavedomosť a ochota venovať svojmu rozvoju obrovské množstvo času a energie,“ dodala Manczalová.
„V aktuálnom ročníku mala najväčšie zastúpenie tradične kategória športu, do ktorej sa prihlásilo 267 mladých športovcov. V oblasti hudobného umenia porota hodnotila 49 žiadostí, ďalších 21 uchádzačov reprezentovalo baletné, výtvarné a dramatické umenie. V kategórii vedy sa o grant uchádzalo 14 mladých výskumníkov,“ priblížila Manczalová.
Ako uviedla, výber úspešných uchádzačov sa uskutočnil v dvoch kolách. Odborná porota podľa nej najskôr hodnotila prihlášky a videovizitky, následne si 43 finalistov osobne obhajovalo svoje výsledky, plány a motiváciu. „Finálový výber potvrdil, že za výnimočnými výkonmi nestojí iba talent, ale najmä vytrvalosť, cieľavedomosť a ochota venovať svojmu rozvoju obrovské množstvo času a energie,“ dodala Manczalová.