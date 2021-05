V rámci 4. kola zbraňovej amnestie odovzdali Slováci 1615 zbraní

Bratislava 6. mája (TASR) - Počas štvrtého kola zbraňovej amnestie odovzdali od novembra 2020 do konca apríla 2021 občania 1615 nelegálne držaných strelných zbraní a 53.025 kusov streliva. TASR o tom informovala Marta Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



„Zbraňovú amnestiu považujem za úspešnú, odovzdané boli spolu tisícky kusov zbraní a nábojov, ktoré mali ľudia doma bez povolenia. Aj takáto forma prevencie nám pomáha zlepšiť bezpečnostnú situáciu na Slovensku,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Zdôraznil, že sa znižovaním množstva nelegálnych zbraní redukuje riziko, že by sa nimi mohla páchať trestná činnosť.



Najviac zbraní a streliva doniesli ľudia na políciu posledný mesiac amnestie. „V apríli bolo odovzdaných 755 zbraní, čiže takmer polovica všetkých zbraní. Posledný mesiac občania odovzdali aj 31.553 kusov streliva, čo predstavuje takmer 60 percent,“ spresnila riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová.



Najviac zbraní bolo odovzdaných v Bratislavskom kraji (311). Nasleduje Trnavský (288), Banskobystrický (273), Prešovský (182), Nitriansky (170), Žilinský (149), Košický (129) a Trenčiansky kraj (113).



Najviac kusov streliva obyvatelia odovzdali takisto v Bratislavskom kraji (13.869). Nasleduje Trenčiansky (12.158), Trnavský (9011), Prešovský (7698), Košický (6409), Nitriansky (1585) a Žilinský kraj (1500).



Zbrane a strelivo skúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ) Policajného zboru na troch pracoviskách v Bratislave, Košiciach a v Slovenskej Ľupči. „Expertízou prešla doteraz približne tretina prípadov zo zbraňovej amnestie. Doposiaľ nebola identifikovaná žiadna zbraň, ktorá by bola v minulosti použitá pri trestnej činnosti,“ spresnila Fabianová. Po skúsenostiach z minulých amnestií oddelenie balistiky KEÚ odhaduje, že expertíza všetkých zbraní a streliva bude trvať minimálne rok.



Dodala, že na Slovensku bolo ku koncu minulého roka 149.380 držiteľov zbrojného preukazu. Celkový počet zbraní kategórií A, B alebo C bol 375.409. „V roku 2020 bolo 50 trestných činov spáchaných s použitím strelnej zbrane, v roku 2019 to bolo 69 trestných činov. Údaje sú bez špecifikácie, či išlo o legálne alebo nelegálne držanú zbraň,“ zdôraznila.