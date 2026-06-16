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V rámci akcie Doktor vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči 4 osobám
Ide o zločin neoprávnenej výroby a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou spáchaného formou spolupáchateľstva.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru (PZ) vzniesol v utorok obvinenie štyrom osobám pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou spáchaného formou spolupáchateľstva. Súvisí to s akciou Doktor. TASR o tom informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ.
„S obvinenými budú vykonané výsluchy a následne bude spracovaný podnet na ich vzatie do väzby,“ priblížila polícia.
V rámci akcie boli vykonané viaceré procesné úkony zamerané na zadokumentovanie a objasnenie drogovej trestnej činnosti. Zaistených bolo najmenej 150 gramov heroínu, zariadenia a chemikálie určené na jeho výrobu, metamfetamín, ako aj finančná hotovosť. Keďže prípad polícia stále vyšetruje, bližšie informácie zatiaľ poskytnúť nemôže.
Polícia v pondelok (15. 6.) realizovala akciu pod krycím názvom Doktor, zameranú na dokumentovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti, konkrétne zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Akcia prebiehala na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja.
„S obvinenými budú vykonané výsluchy a následne bude spracovaný podnet na ich vzatie do väzby,“ priblížila polícia.
V rámci akcie boli vykonané viaceré procesné úkony zamerané na zadokumentovanie a objasnenie drogovej trestnej činnosti. Zaistených bolo najmenej 150 gramov heroínu, zariadenia a chemikálie určené na jeho výrobu, metamfetamín, ako aj finančná hotovosť. Keďže prípad polícia stále vyšetruje, bližšie informácie zatiaľ poskytnúť nemôže.
Polícia v pondelok (15. 6.) realizovala akciu pod krycím názvom Doktor, zameranú na dokumentovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti, konkrétne zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Akcia prebiehala na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja.