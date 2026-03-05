< sekcia Slovensko
V rámci akcie Kajúcnik dali podnet na väzbu pre dvoch obvinených
ÚIS v rámci akcie Kajúcnik v utorok (3. 3.) zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu.
Bratislava 5. marca (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v rámci akcie Kajúcnik podal podnet na väzobné stíhanie dvoch obvinených J.Č. a P. Ď. z kolúznych dôvodov. ÚIS o tom informuje na sociálnej sieti.
„Vyšetrovateľ UIS v rámci akcie Kajúcnik po vykonaní procesných úkonov podal podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby dozorovému prokurátorovi na obvinených P. Ď. a J.Č. z kolúznych dôvodov. Prokurátor podnet prevzal spolu so spisovným materiálom, o ktorom rozhodne v zákonom stanovenej lehote,“ uviedla policajná inšpekcia.
Ostatných zadržaných, vrátane prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š. či policajtov Branislava D., Róberta M. a Romana S., v stredu (4. 3.) po výsluchu prepustili. Stíhaní budú na slobode.
ÚIS v rámci akcie Kajúcnik v utorok (3. 3.) zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenie z vydierania alebo zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.
