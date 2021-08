V rámci akcie Mýtnik III obvinili osem osôb

Prečítajte si aj: NAKA zasahuje v kauze Mýtnik III, obvinenou by mala byť aj exšéfka FS



Bratislava 4. augusta (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil v rámci stredajšej akcie Mýtnik III dovedna osem osôb z korupčnej trestnej činnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.priblížila hovorkyňa.Ako uviedla, v rámci akcie, ktorú vykonali príslušníci NAKA za súčinnosti sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly Finančného riaditeľstva SR, boli zadržané celkovo štyri osoby. Pobyt jednej obvinenej osoby aktuálne nie je známy.dodala hovorkyňa GP SR.Medzi obvinenými by podľa medializovaných správ mali byť podnikateľ Miroslav Výboh, bývalá šéfka finančnej správy (FS) Lenka Wittenbergerová a bývalý štátny tajomník Radko Kuruc. Obvinený je aj bývalý šéf FS František I. Toho obvinili a väzobne stíhali už počas prvej tohtoročnej akcie Mýtnik I. V piatok (30. 7.) ho prepustili z väzby na slobodu.Korupčná kauza Mýtnik, v ktorej NAKA zasahovala do stredy už dvakrát, sa týka utajovaných zmlúv na FS SR za niekoľko desiatok miliónov eur. Medzi obvinenými v kauze v súčasnosti figuruje aj podnikateľ Jozef B., spomínaný exriaditeľ FS František I. či IT podnikateľ Michal S. Obvinený je aj brat Jozefa B. Peter B., ktorý je od apríla stíhaný na slobode. Jozefovi B. predĺžil v utorok (3. 8.) Najvyšší súd SR väzbu do začiatku decembra tohto roka.