Veľká celoslovenská kontrola: Odhalili vyše 1069 priestupkov
Vykonala tiež 5000 dychových skúšok, pričom v 16 prípadoch zistila prítomnosť alkoholu.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Polícia odhalila v rámci minulotýždňovej celoslovenskej dopravnej kontroly vyše 1069 priestupkov. Jej cieľom bolo odhaliť vodičov pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok a dohliadnuť na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová.
Priblížila, že priestupky sa týkali prevažne prekročenia rýchlosti (450), nepoužitia bezpečnostných pásov (104) či nedostatkov technického stavu vozidiel (74). „Zadržali sme aj 24 osvedčení o evidencii a osem tabuliek s evidenčným číslom,“ dodala.
Vykonala tiež 5000 dychových skúšok, pričom v 16 prípadoch zistila prítomnosť alkoholu. „V tejto súvislosti bolo zadržaných päť vodičských preukazov,“ spresnila Vilhanová. Polícia spravila tiež viac ako 50 „drogtestov“, pričom v dvoch prípadoch zistila prítomnosť drog.
Akcia trvala v piatok 12. septembra v čase od 15.00 do 19.00 h a realizovala sa na celom území Slovenska. Zapojilo sa do nej takmer 600 policajtov rôznych služieb.
