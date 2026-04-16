Štvrtok 16. apríl 2026Meniny má Dana a Danica
V rámci dotačných výziev 2026 prerozdelia vyše 1,8 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) schválil v dotačnej výzve na rok 2026 podporu pre vyše 460 žiadostí, medzi projekty prerozdelí 1.293.883 eur. V rámci Tematickej výzvy II. určenej pre vybrané podujatia organizované v gescii, respektíve v spolupráci s ÚSŽZ v roku 2026 poskytne ďalších 511.851 eur takmer 50 podporeným projektom. Úrad o podpore prevyšujúcej celkovo 1,8 milióna eur informuje na svojom webe.

Väčšina schválených žiadostí sa týka projektov kultúrnych aktivít, podporené boli aj žiadosti v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, rovnako i informačné projekty a tie, ktoré sa týkajú mediálnych aktivít. Zoznam schválených, zamietnutých i zrušených žiadostí je na webe ÚSŽZ.

Vlani prijal úrad 898 žiadostí, podporu získalo 526 z nich, pričom celková prerozdelená suma schválených dotácií bola vo výške 1.711.626 eur.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčasti štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí je podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi SR a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.
