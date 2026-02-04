< sekcia Slovensko
V rámci Hodvábnej nádeje rozdajú onkologickým pacientkam 650 šatiek
Bratislava 4. februára (TASR) - Združenie priateľov onkológie a umenia v rámci projektu Hodvábna nádej rozdá 650 hodvábnych šatiek onkologickým pacientkam. Šatky budú distribuovať prostredníctvom Ligy proti rakovine (LPR) a Občianskeho združenia (OZ) Amazonky. Projekt sa tak rozšíri na územie celého Slovenska. Združenie tak reagovalo na úspech pilotného projektu a záujem pacientiek. Predstavitelia projektu o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii.
„Strata vlasov počas chemoterapie predstavuje azda najvýraznejšiu alebo najťažšiu zmenu, ktorou naše pacientky prechádzajú. Stáva sa určitou stigmou, ktorá môže významne negatívne ovplyvniť nielen sebavedomie, ale dokonca aj ich ochotu podstúpiť onkologickú liečbu,“ konštatoval predseda združenia Jozef Dolinský. Dodal, že to môže mať vplyv aj na aktívnu a dobrovoľnú spoluprácu pacientky pri dodržiavaní liečebného plánu. Hlavným posolstvom projektu je vyzerať a cítiť sa lepšie, krajšie a sebavedomejšie.
Výkonná riaditeľka LPR Eva Kováčová uviedla, že šatky budú môcť pacientky získať prostredníctvom online žiadosti na stránke projektu Vystrihaj sa Slovensko s priložením lekárskej správy, nie staršej ako tri mesiace, alebo od sprievodcu onkologického pacienta na oddelení. Zároveň sa budú rozdávať aj návštevníkom v troch centrách LPR v Bratislave, Martine a Košiciach. „Odkaz je jasný, zvýšme starostlivosť o onkologických pacientov, ale nielen v tej medicínskej oblasti (...). Hľaďme na nich ako na individuality, pretože každý to svoje ochorenie prežíva inak, každý ho vníma inak, každý sa s nim potrebuje vysporiadať inak,“ poznamenala Kováčová.
Členka predsedníctva OZ Amazonky Zuzana Janovičová informovala, že distribúciu šatiek k pacientkam zabezpečia prostredníctvom podujatí pre pacientky a regionálnych koordinátoriek, ktoré budú šatky rozdávať. Požiadať o ne môžu aj nové členky združenia. „Pacientky ich budú nosiť nie preto, že musia, lebo prišli o vlasy, ale budú ich nosiť preto, že chcú, že sa chcú cítiť lepšie, chcú sa cítiť krajšie, sebavedomejšie,“ dodala Janovičová.
Šatky budú aj naďalej dostupné na recepcii oddelenia ambulantnej chemoterapie, v kaderníctve Národného onkologického ústavu (NOÚ) alebo po dohode cez e-mail Združenia priateľov onkológie a umenia.
Minulý rok počas pilotného projektu uskutočneného v Bratislave rozdali podľa Dolinského 250 šatiek pacientkam NOÚ a Všeobecnej zdravotnej poisťovne v priebehu dvoch až troch mesiacov. Dodal, že celková finančná hodnota projektu je približne 40.000 eur. Autorkou myšlienky projektu a dizajnu šatiek je fotografka a imidžová poradkyňa Jana Keketi. „Každá šatka je originálne umelecké dielo, ktoré nesie v sebe posolstvo krásy a nádeje. Keď som projekt vytvárala, chcela som, aby ženy počas liečby necítili len stratu, ale aj krásu, ktorá im zostáva,“ uviedla Keketi.
