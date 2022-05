V rámci iniciatívy Sadíme budúcnosť bolo vysadených okolo 2500 stromov

Bratislava 25. mája (TASR) - V rámci iniciatívy Sadíme budúcnosť, ktorú vyhlásila Nadácia Ekopolis vlani v októbri, bolo vysadených doteraz takmer 2500 stromov. Jarné kolo symbolicky ukončila 24. mája výsadba v Pezinku. Aktívne komunity sa však môžu uchádzať o možnosť sadiť správne stromy na správnych miestach v jesennej výzve. TASR o tom informovala Martina R. Hromadová z nadácie.



Na jar podporila nadácia osem projektov výsadieb stromov, jedným z nich je projekt občianskeho združenia Dedičstvo s názvom Aleja do viníc. Jeho cieľom je oživiť vstup z intravilánu mesta do voľnej prírody vysadením novej aleje. V prvej etape bolo vysadených 20 stromov domácich druhov, ako sú lipa malolistá, dub zimný, javor letný, javor mliečny, jarabina vtáčia či vŕby. "Vinice na južných svahoch Malých Karpát sú neoddeliteľne spojené s Pezinkom a toto stromoradie pozdĺž cesty prispeje k dokonalosti scenérie krajiny. Nová aleja vytvorí v budúcnosti tieň, dôležitý v pribúdajúcich horúcich dňoch. Spolu s vŕbami podporí biodiverzitu územia, ako aj adaptáciu krajiny na zmenu klímy," priblížil zástupca miestnej komunity Marián Šipoš.



V iniciatíve Sadíme budúcnosť spojila nadácia úsilie chrániť životné prostredie, dlhodobú podporu komunitných projektov a rastúci záujem ľudí o to, ako môžu reálne pomôcť krajine. Program doteraz podporil výsadbu vo viac ako 30 lokalitách na celom Slovensku, a to za účasti zhruba tisícky dobrovoľníkov. Takymto sposobom chce podporiť naplnanie ciela Europskej komisie vysadit v EU do konca roka 2030 aspon tri miliardy stromov.