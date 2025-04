V rámci mimoriadnej situácie súvisiacej s medveďmi pomôžu aj vojaci

Bratislava 23. apríla (TASR) - V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú vláda vyhlásila v reakcii na zvýšený výskyt medveďa hnedého budú situáciu pomáhať monitorovať aj príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vláda na stredajšom rokovaní schválila vyčlenenie do 50 profesionálnych vojakov na tento účel. Opatrenie platí do 31. októbra.



"Vojaci s vyčlenenou výzbrojou, technikou a materiálom poskytnú podporu v prospech Ministerstva životného prostredia SR pri monitoringu životného prostredia, chránených živočíchov a pri riešení mimoriadnej situácie v zmysle uznesenia vlády z 2. apríla," píše sa v schválenom uznesení.



Vláda vyhlásila 2. apríla pre výskyt medveďa mimoriadnu situáciu v niekoľkých okresoch. Schválila aj mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy Štátnej ochrany prírody SR.







Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) ozrejmil, že armáda poskytne technické vybavenie, najmä drony. „Verím, že od pondelka (28. 4.) začne na základe dnešného uznesenia veľmi detailný monitoring pohybu medveďov, ktoré najmä v problémových lokalitách, ako je Liptov, Detva, stred Slovenska, budú veľmi hodnotným vstupným materiálom, na základe ktorého budú následne môcť byť veľmi aktívne zaangažované, či už poľovnícke revíry alebo aj samotné zásahové tímy,“ povedal po rokovaní vlády Taraba s tým, že realizovať elimináciu medveďov treba v čo najkratšom čase.



Taraba vyzval správcov poľovníckych revírov, aby si podali žiadosti o odlov. „Nad kvótu 350 medveďov sa ešte môžu eliminovať všetky problémové medvede,“ doplnil. Verí, že v tejto veci budú zásahové tímy ešte viac aktívne.