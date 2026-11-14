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V rámci projektu Medvedí vodičák absolvovali ľudia 3268 testov
Medvedí vodičák ponúka tri stupne náročnosti testov, od základných až po expertnú úroveň.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - V rámci vzdelávacieho online projektu Medvedí vodičák absolvovali ľudia za mesiac fungovania 3268 testov. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie verejnosti o medveďoch. Umožňuje všetkým, od úplných laikov až po pokročilých znalcov, otestovať a osvojiť si online formou praktické informácie o správaní medveďov, bezpečnosti aj o tom, ako predchádzať konfliktom. TASR o tom informovala organizácia My sme les, ktorá projekt pripravila.
Medvedí vodičák ponúka tri stupne náročnosti testov, od základných až po expertnú úroveň. Počas prvého mesiaca bol najväčší záujem o strednú úroveň určenú širokej verejnosti. Tá predstavovala vyše polovicu z celkového počtu absolvovaných testov. Z 3268 testov skončilo v priemere 66 percent úspešným výsledkom, tvrdí organizácia.
„Prvé výsledky ukazujú, že o vzdelávanie o medveďoch je záujem a že Medvedí vodičák môže byť užitočným nástrojom na šírenie praktických vedomostí o bezpečnom spolužití ľudí a medveďov. Medvedí vodičák vznikol s cieľom poskytnúť verejnosti informácie o správaní medveďov, bezpečnom správaní sa a o možnostiach predchádzania konfliktným situáciám,“ povedal odborník na veľké šelmy Michal Haring z My sme les. Dodal, že databáza obsahuje viac ako 300 otázok.
Najvyššia, vyše 80-percentná úspešnosť dokončených testov, bola v úrovni určenej deťom a začiatočníkom, uviedol My sme les. Najviac sa verejnosť podľa organizácie potrápila s expertnou úrovňou, kde bola úspešnosť dokončených testov iba niečo vyše 47 percent.
„Ľudia majú možnosť interaktívnou formou získavať vedomosti, ktoré sú reálne využiteľné v prírode aj v každodennom živote. Práve poznanie správania medveďov a prevencia sú predpokladom bezpečnejšieho spolužitia ľudí a medveďov,“ poznamenal Haring.
Súčasťou projektu je aj prípravná časť s informáciami o základných faktoch zo života medveďov, ich biológii, správaní, potrave, ekologickom a kultúrnom význame, ale aj o rozšírených mýtoch. Organizácia My sme les chce pokračovať v rozširovaní vzdelávacieho online obsahu a postupne prinášať Medvedí vodičák aj do škôl, kde by mohol slúžiť ako praktická pomôcka pri environmentálnom vzdelávaní.
Medvedí vodičák ponúka tri stupne náročnosti testov, od základných až po expertnú úroveň. Počas prvého mesiaca bol najväčší záujem o strednú úroveň určenú širokej verejnosti. Tá predstavovala vyše polovicu z celkového počtu absolvovaných testov. Z 3268 testov skončilo v priemere 66 percent úspešným výsledkom, tvrdí organizácia.
„Prvé výsledky ukazujú, že o vzdelávanie o medveďoch je záujem a že Medvedí vodičák môže byť užitočným nástrojom na šírenie praktických vedomostí o bezpečnom spolužití ľudí a medveďov. Medvedí vodičák vznikol s cieľom poskytnúť verejnosti informácie o správaní medveďov, bezpečnom správaní sa a o možnostiach predchádzania konfliktným situáciám,“ povedal odborník na veľké šelmy Michal Haring z My sme les. Dodal, že databáza obsahuje viac ako 300 otázok.
Najvyššia, vyše 80-percentná úspešnosť dokončených testov, bola v úrovni určenej deťom a začiatočníkom, uviedol My sme les. Najviac sa verejnosť podľa organizácie potrápila s expertnou úrovňou, kde bola úspešnosť dokončených testov iba niečo vyše 47 percent.
„Ľudia majú možnosť interaktívnou formou získavať vedomosti, ktoré sú reálne využiteľné v prírode aj v každodennom živote. Práve poznanie správania medveďov a prevencia sú predpokladom bezpečnejšieho spolužitia ľudí a medveďov,“ poznamenal Haring.
Súčasťou projektu je aj prípravná časť s informáciami o základných faktoch zo života medveďov, ich biológii, správaní, potrave, ekologickom a kultúrnom význame, ale aj o rozšírených mýtoch. Organizácia My sme les chce pokračovať v rozširovaní vzdelávacieho online obsahu a postupne prinášať Medvedí vodičák aj do škôl, kde by mohol slúžiť ako praktická pomôcka pri environmentálnom vzdelávaní.