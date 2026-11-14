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V rámci projektu Medvedí vodičák absolvovali ľudia 3268 testov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Medvedí vodičák ponúka tri stupne náročnosti testov, od základných až po expertnú úroveň.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - V rámci vzdelávacieho online projektu Medvedí vodičák absolvovali ľudia za mesiac fungovania 3268 testov. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie verejnosti o medveďoch. Umožňuje všetkým, od úplných laikov až po pokročilých znalcov, otestovať a osvojiť si online formou praktické informácie o správaní medveďov, bezpečnosti aj o tom, ako predchádzať konfliktom. TASR o tom informovala organizácia My sme les, ktorá projekt pripravila.

Medvedí vodičák ponúka tri stupne náročnosti testov, od základných až po expertnú úroveň. Počas prvého mesiaca bol najväčší záujem o strednú úroveň určenú širokej verejnosti. Tá predstavovala vyše polovicu z celkového počtu absolvovaných testov. Z 3268 testov skončilo v priemere 66 percent úspešným výsledkom, tvrdí organizácia.

Prvé výsledky ukazujú, že o vzdelávanie o medveďoch je záujem a že Medvedí vodičák môže byť užitočným nástrojom na šírenie praktických vedomostí o bezpečnom spolužití ľudí a medveďov. Medvedí vodičák vznikol s cieľom poskytnúť verejnosti informácie o správaní medveďov, bezpečnom správaní sa a o možnostiach predchádzania konfliktným situáciám,“ povedal odborník na veľké šelmy Michal Haring z My sme les. Dodal, že databáza obsahuje viac ako 300 otázok.

Najvyššia, vyše 80-percentná úspešnosť dokončených testov, bola v úrovni určenej deťom a začiatočníkom, uviedol My sme les. Najviac sa verejnosť podľa organizácie potrápila s expertnou úrovňou, kde bola úspešnosť dokončených testov iba niečo vyše 47 percent.

Ľudia majú možnosť interaktívnou formou získavať vedomosti, ktoré sú reálne využiteľné v prírode aj v každodennom živote. Práve poznanie správania medveďov a prevencia sú predpokladom bezpečnejšieho spolužitia ľudí a medveďov,“ poznamenal Haring.

Súčasťou projektu je aj prípravná časť s informáciami o základných faktoch zo života medveďov, ich biológii, správaní, potrave, ekologickom a kultúrnom význame, ale aj o rozšírených mýtoch. Organizácia My sme les chce pokračovať v rozširovaní vzdelávacieho online obsahu a postupne prinášať Medvedí vodičák aj do škôl, kde by mohol slúžiť ako praktická pomôcka pri environmentálnom vzdelávaní.
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