V rámci Spišskej katolíckej charity aktuálne pôsobí 42 farských charít
Okrem farských charít pôsobia dobrovoľníci aj v zariadeniach SpKCH.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 16. mája (TASR) - V Spišskej diecéze aktuálne pôsobí 42 farských charít, pričom tri nové vznikli vlani. Ich činnosť stojí na obetavej službe takmer štyroch stoviek dobrovoľníkov, ktorí venovali službe blížnym tisícky hodín a pomohli stovkám ľudí v núdzi. Koordinátorka farských charít a dobrovoľníkov Spišskej katolíckej charity (SpKCH) Eva Puškárová pre TASR potvrdila, že popri viacerých aktivitách nedávno odštartovali projekt „Aj ja sa môžem stať hrdinom“. V ňom sa deti posledného ročníka materských škôl a žiaci prvého stupňa základných škôl učia rozvíjať hodnoty solidarity a dobrovoľníctva. Zároveň podotkla, že nájsť dobrovoľníkov je čoraz ťažšie.
Okrem farských charít pôsobia dobrovoľníci aj v zariadeniach SpKCH. Jednou z nich je Danka Skupinová, ktorá už dva roky navštevuje klientov hospicu v Ľubici. „Šla som do dôchodku a premýšľala som, kde by som ešte mohla byť užitočná, a vybrala som si práve hospic. S klientmi sa väčšinou modlím, čítam im, niektorí radi hovoria o svojom živote, takže počúvam, púšťam im pesničky. Gro celého je sprevádzať ich na tom prechode na druhý svet,“ priblížila. Dobrovoľnícka činnosť ju osobne veľmi obohacuje, potvrdila, že je to pre ňu veľká škola života, a určite to odporúča aj iným ľuďom. S niektorými klientmi sa dokonca spriatelila a vypočula si množstvo veľmi ťažkých, no zároveň pútavých životných príbehov.
„V našich zariadeniach pôsobí 60 ochotných dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj čas a energiu ľuďom odkázaným na pomoc. Ich služba spočíva najmä v osobnej prítomnosti a sprevádzaní klientov zariadení - seniorov, chorých, osôb so zdravotným znevýhodnením či ľudí v náročnej životnej situácii,“ dodáva Puškárová a pripomína, že ich prítomnosť je nenahraditeľná. Okrem toho sa dobrovoľníci zapájajú do organizovania zbierok, pomoci starším, rodinám v núdzi, znevýhodneným občanom, do distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci či návštev osamelých ľudí, ako aj do rôznych sprievodných a komunitných aktivít.
„V súčasnosti vnímame menší záujem o dobrovoľníctvo, najmä zo strany mladších generácií. Naši dobrovoľníci sú väčšinou ľudia v strednom a vo vyššom veku, ktorí majú silný zmysel pre pomoc druhým a komunitný život,“ skonštatovala Puškárová. Práve nedostatok nových dobrovoľníkov a časová vyťaženosť ľudí je najväčšou výzvou. „Často sa stretávame aj s tým, že dobrovoľnícka práca nie je spoločnosťou dostatočne docenená, hoci ide o veľmi dôležitú pomoc pre mnohých odkázaných ľudí,“ podotkla.
SpKCH by v tomto smere privítala väčšiu pomoc zo strany štátu a samospráv, či už formou finančnej podpory projektov, jednoduchšej administratívy alebo väčšieho zviditeľňovania významu dobrovoľníckej práce v spoločnosti. „Pri stretnutí s Charitou v Maďarsku nás zaujala informácia, že študent musí pred maturitou absolvovať 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. V Poľsku je zas dobrovoľníctvo zohľadňované formou bodového hodnotenia pri prijímaní na stredné školy. Sú to príklady, ktoré by mohli byť inšpiráciou aj pre Slovensko,“ uzavrela Puškárová.
