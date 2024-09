V rámci výzvy Obnov dom prišlo agentúre vyše 20.000 žiadostí

Bratislava 15. septembra (TASR) - Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP) prišlo od spustenia projektu Obnov dom, financovaného z plánu obnovy, vyše 20.000 žiadostí. Z toho má zmluvy na 19.000 eur takmer 19.500 majiteľov rodinných domov. Aktuálne agentúra eviduje 6252 žiadostí o platbu, ktoré sa podávajú až po obnove domu. "S istotou teda môžeme povedať, že toľko domov je aj obnovených," uviedla pre TASR PR manažérka sekcie plánu obnovy SAŽP Renáta Gešvantnerová.



Potom sú aj majitelia, ktorí už majú domy upravené a pripravujú si podanie žiadosti o platbu. "Najväčší nárast podaných žiadostí o platbu očakávame na konci tejto stavebnej sezóny," podotkla Gešvantnerová. SAŽP predpokladá, že do obnovy sa pustili všetci, ktorí s ňou majú platné zmluvy. K 10. septembru bolo podpísaných a v Centrálnom registri zmlúv zverejnených 19.425 zmlúv. Vyplatených bolo vyše 20 miliónov eur.



SAŽP podľa vlastných slov podnikla aktívne kroky, aby splnila míľnik plánu obnovy rekonštrukcie 13.000 domov do konca roka 2024 a všetky podané žiadosti o platbu sprocesovala dostatočne rýchlo a bez ohrozenia šiestej žiadosti o platbu. Tá bude na Európsku komisiu zasielaná budúci rok. "Teraz je však najmä na žiadateľoch, aby obnovu dotiahli do úspešného konca a poslali SAŽP žiadosť o platbu po ukončení realizačných prác a skompletizovaní dokumentácie," skonštatovala Gešvantnerová.



Priblížila, že ďalšie výzvy na rekonštrukciu domov sú pred spustením. Koncom septembra rozbieha SAŽP novú výzvu pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou Obnov dom Mini II. Oproti pilotnej výzve rozšírili počet obcí. "Vychádzame v ústrety samosprávam i majiteľom rodinných domov a k súčasným 152 obciam Banskobystrického a Košického kraja pridávame ďalších 116 obcí so znečisteným ovzduším," podotkla PR manažérka. Hneď po spustení Obnov dom Mini vyhlási agentúra šiestu štandardnú výzvu pre celé Slovensko.