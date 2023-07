V ramene Dunaja od 15. júla otestujú letnú umelú záplavu

Bratislava 13. júla (TASR) - V ramennej sústave Dunaja sa 15. júla začne simulovaná letná umelá záplava. Potrvá 18 dní. teda do 1. augusta. Pre TASR to uviedol štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV). Cieľom manipulácie s prietokmi je podľa slov VV dosiahnutie čo najpriaznivejších účinkov pre ramennú sústavu a environmentálne hodnotné prvky v danom území.



"Počas záplavy dôjde k mimoriadnej manipulácii na objektoch Vodného diela Gabčíkovo a otestovaniu maximálneho prietoku cez odberný objekt Dobrohošť na úrovni 120 kubických metrov (4 dni), následne 90 kubických metrov (4 dni). Záplava bude realizovaná s úplne vyhradenými prehrádzkami s fixáciou hladín, zahradzovať sa bude až pri poklese prietoku na 60 - 50 kubických metrov," priblížil podnik.



Deklaroval, že prietoky cez Odberný objekt do ramennej sústavy v Dobrohošti a manipulovanie na prehrádzkach sú stanovené tak, aby nedošlo k poškodeniu vodných stavieb ani k škodám na majetku právnických a fyzických osôb v zaplavovanom území. Manipulácia sa uskutoční zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v súlade s dočasným manipulačným poriadkom.



VV dodal, že umelá záplava dunajských ramien je bežnou, no pre environmentálne cenné prvky nevyhnutnou aktivitou, ktorá je zároveň súčasťou boja proti klimatickej kríze. "Taktiež je jedným zo spôsobov, ako chrániť dunajské lužné lesy a mokrade. Vďaka umelo zvýšenému prietoku a manipulácii na jednotlivých prehrádzkach sa voda dostane na miesta, ktoré by bez nej neprežili," uviedol.