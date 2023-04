V ramene Dunaja sa končia jarné umelé záplavy, trvali 34 dní

Bratislava 28. apríla (TASR) - V ramennej sústave Dunaja sa v piatok končia jarné umelé záplavy, ktoré trvali 34 dní. Maximálny prietok 90 kubických metrov (m3) za sekundu trval tri dni. Jarné záplavy sa začali tento rok 26. marca, čo je približne o dva týždne skôr ako obvykle, a to najmä pre rozmnožovanie obojživelníkov.



Po ukončení jarnej simulovanej záplavy, teda po poklese na prietok 30 kubických metrov za sekundu, navrhla Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy ponechať priepusty na jednotlivých líniách zahradené. Chce tiež, aby sa po znížení prietoku nechali priepusty zahradené približne do polovice júna.



Vodohospodársky podnik (VV) zároveň pre TASR uviedol, že tam počas tohtoročnej letnej umelej záplavy plánuje otestovať prietok 120 m3/s. "Počas mimoriadnej manipulácie otestujeme zvýšený prietok a overíme si viaceré technicko-bezpečnostné parametre a vplyv zvýšeného prietoku na ľavostrannú ramennú sústavu Dunaja," priblížil podnik. Overovanie parametrov bude podľa neho dôležité z hľadiska bezpečnosti vodohospodárskych objektov a možných negatívnych vplyvov záplav na kvalitu podzemnej vody.



VV podľa vlastných slov pristupuje k podpore kvality života fauny a flóry v ramene Dunaja zodpovedne a odborne. Cieľom je implementovať dlhodobo optimálne nastavenie vodného režimu. "Až na základe výsledkov z daného otestovania vplyvu zvýšeného prietoku na ramennú sústavu budeme riešiť ďalšie kroky, ako aj aktualizáciu dočasného manipulačného poriadku v otázke umelých záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja," priblížil štátny podnik pre TASR.



Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.



Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 m3 za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 m3 za sekundu. Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 kubických metrov za sekundu.