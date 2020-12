SaS: Jaroslav H. je symbolom korupcie a bielych golierov

Remišová: Máme mandát na to, aby spravodlivosť platila pre všetkých

Bratislava 1. decembra (TASR) – Spolumajiteľ finančnej skupiny Penta, Jaroslav H., ktorého v utorok zadržali a obvinili, je symbolom korupcie a bielych golierov, ktoré mali na Slovensku vplyv za 12 rokov vlády Smeru-SD. V reakcii to uviedla koaličná SaS.Podnikateľ sa podľa sulíkovcov pohŕdavo usmieval do televízie a povýšenecky dokazoval, ako mu nikto nič nemôže.komentovali.Šéfa finančnej skupiny Penta obvinil policajný vyšetrovateľ z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. V bratislavskom Digital Parku, kde finančná skupina sídli, zasahovali ozbrojení policajti. Na mieste boli aj s Jaroslavom H. Polícia zásah nekomentuje, odkázala na Úrad špeciálnej prokuratúry. Finančná skupina zásah považuje za neprimeraný a neopodstatnený. Malo ísť o zásah v súvislosti s kauzou Gorila.Napriek zložitej a neľahkej dobe vidíme, že ak má polícia rozviazané ruky, koná aj voči doteraz nedotknuteľným osobám. Vyhlásila to predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová v reakcii na utorkový zásah v sídle finančnej skupiny Penta.napísala Remišová na sociálnej sieti.