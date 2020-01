V. Remišová bude iniciovať zvolanie mimoriadneho výboru

Bratislava 31. januára (TASR) - Nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR a podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová bude iniciovať zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v súvislosti s výstavbou Národného futbalového štadióna (NFS). TASR o tom informovala strana Za ľudí.



"Budem iniciovať zvolanie mimoriadneho výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, kde budem žiadať, aby ministerka Lubyová zverejnila všetky dokumenty týkajúce sa podpisu dodatkov a odpovedala na otázky v súvislosti so zjavnou nevýhodnosťou tohto kšeftu pre štát a občanov,“ uviedla Remišová.



Remišová kritizuje, že bývalý minister školstva Peter Plavčan (SNS) podpísal zmenené znenie dohody s prípadným odkúpením štadióna štátom za 75 miliónov eur. "Cena bola navyše prezentovaná ako maximálna a konečná. Teraz však ďalšia ministerka SNS tvrdí, že majiteľovi štadióna musíme zaplatiť akúkoľvek cenu a môžeme byť radi, že cena štadióna bude iba 100 miliónov eur,“ vysvetlila. Zo zverejnenej právnej analýzy je podľa nej tiež zrejmé, že minister podpísal dodatok protiprávne, keďže v roku 2016 už platil nový zákon o športe, podľa ktorého o danej veci nemohol rozhodnúť minister, ale len vláda.



Predseda parlamentného výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD) pre TASR uviedol, že ak Remišová nazbiera dostatok podpisov, výbor zvolá, tak, ako mu to vyplýva zo zákona. Ako podotkol, nevie zaručiť, že výbor bude v aktuálnom predvolebnom období uznášaniaschopný.



Vláda v stredu (29. 1.) odsúhlasila dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve na NFŠ, podľa ktorého sa cena zvýši na 98.447.000 eur. Ako uviedla po zasadnutí vlády ministerka školstva, dodatočné náklady a ich oprávnenosť verifikovala renomovaná poradenská spoločnosť KPMG, pričom za oprávnené dodatočné náklady sa ohodnotili len tie, ktoré nesúviseli s predlžovaním výstavby či nárastom cien materiálu. Zároveň zdôraznila, že schválenie zvýšenej sumy automaticky neznamená vyplatenie. Ak by štát neakceptoval odôvodnenú a objektívne vzniknutú vyššiu sumu za zhotovenie, investor by sa podľa nej sumy domáhal súdnou cestou.