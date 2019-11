V. Remišová chce novelou presadiť zriadenie múzea obetí komunizmu

Bratislava 12. novembra (TASR) - Návrh zriadiť múzeum zločinnosti a obetí komunistického režimu či odsúdiť komunistické symboly aj názvy ulíc je súčasťou novely zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila nezaradená poslankyňa Veronika Remišová.



"Slovensko nemá na rozdiel od okolitých krajín ani po 30 rokoch oficiálnu inštitúciu, ktorá by pripomínala škodlivosť, protiprávnosť a amorálnosť totalitného režimu. Tridsať rokov po páde komunizmu totalitný režim a jeho neprávosti pomaly blednú a upadajú do zabudnutia," uviedla Remišová na utorkovej tlačovej konferencii, na ktorej vystúpila spolu s predstaviteľmi Ústavu pamäti národa, ako aj s príbuznými politických väzňov. Zriadenie múzea by podľa návrhu mala zabezpečiť vláda SR.



Remišová chce, aby sa pojem komunistický systém nahradil pojmom komunistický režim. To by podľa nej malo pomôcť predísť nežiaducemu relativizovaniu komunistického režimu a jeho zločinov.



Navrhovaná novela má deklarovať aj "plnú zodpovednosť komunistického režimu za nespravodlivosť a krivdy, ktoré boli spáchané aj pri pokusoch o nelegálne prekročenie štátnych hraníc Československej socialistickej republiky a počas okupácie vojskami Varšavskej zmluvy".



Poslankyňa chce tiež dosiahnuť obmedzenie výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a zabezpečenie jednorazového odškodnenia bývalých politických väzňov a ich manželských partnerov prostredníctvom osobitných zákonov.



Novelou chce tiež Remišová dosiahnuť jasné odsúdenie komunistických symbolov, pamätníkov či názvov ulíc a verejných priestranstiev. Do začiatku najbližšej parlamentnej schôdze 26. novembra chce poslankyňa osloviť predsedov všetkých poslaneckých klubov so žiadosťou o podporu tohto návrhu.



Predseda SNS a parlamentu Andrej Danko považuje Remišovej návrh za snahu o politické zviditeľnenie sa, jej návrhom sa nezaoberá. Dodal, že v návrhu zákona, ktorý presadila jeho strana, urobili konkrétny prínos. "Osobne som sa zasadil o to, aby slovenskí politickí väzni mali väčšie dôchodky ako majú českí," reagoval pred novinármi.