Remišová: Experimenty so skracovaním väzieb sú mimoriadne rizikové

Bratislava 6. mája (TASR) – Experimenty so skracovaním väzieb sú mimoriadne rizikové. Na sociálnej sieti to uviedla vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. „Napriek tomu, že dnes je otvorená téma skracovania doby kolúznej väzby, nemyslím si, že je to dobrý nápad,“ zdôraznila.







Vyhlásila, že riziko manipulovania svedkov či marenia vyšetrovania je v prípade vplyvných obvinených obrovské. „Pre obvinených je to jediná možnosť, ako sa vyhnúť trestu,“ zdôvodňuje. Úlohou štátu je podľa jej slov takémuto konaniu zabrániť.



Tvrdí, že po zmene vlády sa rozviazali polícii a prokuratúre ruky. „Do politiky som nešla so zámerom kryť ľudí, na ktorých praktiky som celé roky upozorňovala. Aj preto si myslím, že experimenty so skracovaním väzieb sú mimoriadne rizikové,“ zopakovala.



Remišovej stranícka kolegyňa a ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) navrhuje skrátiť základnú dĺžku trvania kolúznej väzby na päť mesiacov v prípade dôvodnej obavy z kolúzneho správania obvineného. Ak sa takéto správanie nepreukáže, nebude ju možné ďalej predĺžiť.



Základná sedemmesačná lehota s možnosťou predĺženia by zostala pri obvineniach z trestného činu spáchaného zločineckou alebo teroristickou skupinou, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej či teroristickej skupiny, alebo pre trestný čin, pri ktorom hrozí doživotie. Tiež v prípade obvineného, u ktorého bolo kolúzne správanie preukázané.



Aj poslanecký návrh Petry Hajšelovej (Sme rodina) skracuje základnú lehotu trvania kolúznej väzby na päť mesiacov. Avšak predĺžiť by sa dala len pri preukázaní kolúzneho správania. V návrhu tiež poslankyňa navrhuje skrátiť základnú lehotu iných typov väzby zo siedmich mesiacov na šesť. Skrátiť chce aj lehoty väzby v prípravnom konaní a v konaní pred súdom.