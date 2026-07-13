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Remišová hovorí o nedostatočnej prevencii pri podvodoch na senioroch
Remišová si myslí, že štát robí minimum na ochranu seniorov a prevenciu pred podvodmi.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová vyčíta koalícii, že zlyháva pri ochrane seniorov. Upozorňuje pritom na nárast prípadov podvodov na senioroch. Hovorí o nedostatočnej prevencii aj vyšetrovaní. Vyplýva to z jej vyjadrenia na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Vládna koalícia sa tvári, ako veľmi jej na senioroch záleží. Skutočný záujem o starších ľudí však nie je len o valorizácii dôchodkov, keď seniorom stúpnu raz za rok dôchodky o pár eur. Starostlivosť o seniorov - to je aj fungujúce zdravotníctvo, sociálne služby a hlavne bezpečnosť. A práve v tejto oblasti vláda zlyháva,“ skonštatovala.
Remišová si myslí, že štát robí minimum na ochranu seniorov a prevenciu pred podvodmi. Apelovala preto na koalíciu, aby realizovala viaceré kroky a prijala opatrenia. Volá napríklad po užšej spolupráci s finančnými inštitúciami s dôrazom na školený personál či efektívnejšie nástroje kybernetickej bezpečnosti na ochranu seniorov pred podvodnou komunikáciou.
Treba podľa nej tiež posilniť komunitné vzdelávanie a spoluprácu seniorov. Zároveň kritizovala vládu, že neplánuje pokračovať v Projekte digitálni seniori. „Projekt som presadila v rámci plánu obnovy, zvyšuje digitálnu gramotnosť našich seniorov a zameriava sa aj priamo na ochranu pred takýmito podvodmi,“ pripomenula.
„Vládna koalícia sa tvári, ako veľmi jej na senioroch záleží. Skutočný záujem o starších ľudí však nie je len o valorizácii dôchodkov, keď seniorom stúpnu raz za rok dôchodky o pár eur. Starostlivosť o seniorov - to je aj fungujúce zdravotníctvo, sociálne služby a hlavne bezpečnosť. A práve v tejto oblasti vláda zlyháva,“ skonštatovala.
Remišová si myslí, že štát robí minimum na ochranu seniorov a prevenciu pred podvodmi. Apelovala preto na koalíciu, aby realizovala viaceré kroky a prijala opatrenia. Volá napríklad po užšej spolupráci s finančnými inštitúciami s dôrazom na školený personál či efektívnejšie nástroje kybernetickej bezpečnosti na ochranu seniorov pred podvodnou komunikáciou.
Treba podľa nej tiež posilniť komunitné vzdelávanie a spoluprácu seniorov. Zároveň kritizovala vládu, že neplánuje pokračovať v Projekte digitálni seniori. „Projekt som presadila v rámci plánu obnovy, zvyšuje digitálnu gramotnosť našich seniorov a zameriava sa aj priamo na ochranu pred takýmito podvodmi,“ pripomenula.