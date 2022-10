V. Remišová i L. Kamenický sa zhodujú, chcú koniec anonymných diskusií

Bratislava 15. októbra (TASR) - Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) a poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický sa zhodli, že anonymné diskusie na sociálnych sieťach či pod článkami by sa mali skončiť. Kamenický v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy uviedol, že by bolo vhodné, aby sa vedelo, kto čo napíše.



"Nevidím absolútne žiaden prínos, aby si pod článkami ľudia išli ventilovať svoje nenávistné prejavy k akejkoľvek komunite," povedala Remišová. Tvrdí, že sa to nedá ani čítať, to isté sa podľa nej deje aj na sociálnych sieťach. Mnohé z anonymných profilov na sociálnych sieťach sú podľa Kamenického politické profily a šíria nenávisť. "Ja som za to, aby nebola anonymita, nech sa vie, kto čo napíše. Ale nemôže to byť o tom, že niekto bude mať patent na rozum a bude určovať, čo ľudia na sociálnych sieťach môžu alebo nemôžu písať," povedal.



Obaja odsúdili útok, ktorý sa stal na Zámockej ulici v Bratislave. Každý človek podľa ministerky musí urobiť krok k zblíženiu. Kamenický aj Remišová odmietli prejavy nenávisti a odsudzujú nenávisť voči komukoľvek na Slovensku. Kamenickému však prekáža, že sa téma politizuje, a celú záležitosť je potrebné podľa neho vyšetriť. Upozornil, že ak sa bude téma politizovať, môže nastať presný opak a spoločnosť sa bude ešte viac polarizovať. "Situácia je na Slovensku vypätá a je potrebné ju upokojiť," uviedol.



Každý človek na Slovensku má podľa poslanca rovnaké práva. Momentálne je však podľa jeho slov nutné riešiť iné problémy, ktoré zasahujú celú spoločnosť vrátane LGBTI komunity. Prioritnejšou témou je pre neho napríklad energetická kríza. "LGBTI komunita sa v tomto období cíti byť ohrozená. Vnímam to, čo zločin v tejto komunite zanechal," povedala predsedníčka strany Za ľudí.



Témou v diskusnej relácii bolo aj blokovanie parlamentu. Kamenický uviedol, že koalícia sa stále vyhovára na opozíciu, ale tá "má byť zrkadlom pre koalíciu". Vyjadrili sa i k téme budúcoročného rozpočtu. "Každý, kto podporí rozpočet na budúci rok, si želá, aby občania prežili cez ťažké obdobia a krízu," uviedla Remišová. Zároveň verí, že rozpočet prejde s podporou všetkých poslancov, rokovať o ňom chcú s viacerými parlamentnými stranami.