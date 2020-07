Remišová: Čižnár mal a mohol pre spravodlivosť spraviť omnoho viac

Bratislava 17. júla (TASR) – Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár, ktorému dnes končí sedemročné funkčné obdobie, mohol a mal spraviť pre spravodlivosť na Slovensku oveľa viac. Myslí si to ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Podľa nej sa za Čižnárovho pôsobenia prejavili obrovské zlyhania štátu v oblasti spravodlivosti a boja proti organizovanému zločinu.



„Generálna prokuratúra v tomto ťažkom období pre spravodlivosť urobila menej, ako sa očakávalo, a ako inštitúcia ukázala obrovské problémy navonok aj dovnútra," skonštatovala Remišová s tým, že výzvou bude obnoviť dôveryhodnosť a transparentnosť tejto inštitúcie, ktorá sa má stať silným pilierom spravodlivosti na Slovensku.



Poznamenala, že na prácu generálneho prokurátora sa treba pozrieť v dvoch rovinách. Prvou je otázka, ako zabezpečil uplatňovanie právomocí prokuratúry v oblasti boja proti korupcii, organizovanému zločinu a závažnej ekonomickej trestnej činnosti. Poukázala na to, že v tejto oblasti nemal Čižnár odvahu dôrazne vyšetrovať niektoré kauzy.



Druhou rovinou jeho zlyhania je podľa Remišovej oblasť očisty a transparentnosti prokuratúry. Týka sa to neschopnosti urobiť poriadok v systéme, v ktorom sa prokurátormi stávali rodinní príslušníci prokurátorov či politikov. Systém výberu bol často nejasný a spochybňovaný.



„Neboli pretrhnuté miestne väzby prokurátorov. Neboli efektívne stíhaní prokurátori, ktorí sa spreneverili svojim zákonným povinnostiam, stačí si spomenúť na prípad Dobroslava Trnku," doplnila Remišová.



Generálnemu prokurátorovi SR Jaromírovi Čižnárovi sa v piatok končí sedemročné funkčné obdobie. Svoje rozhodnutie o ďalšom pôsobení vo funkcii chce oznámiť prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Národnej rade SR sa zatiaľ nepodarilo nájsť Čižnárovho nástupcu.



Čižnára 18. júna 2013 zvolilo v tajnej voľbe 82 poslancov Národnej rady SR. Následne ho 17. júla vymenoval do funkcie prezident SR Ivan Gašparovič. Od vzniku SR je v poradí šiestym generálnym prokurátorom SR.