V. Remišová je proti znižovaniu trestov za ekonomické trestné činy

Bratislava 23. novembra (TASR) - Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) je proti znižovaniu trestov za ekonomické trestné činy. Sú podľa nej rovnako závažné ako iné trestné činy, "vysávajú" zdroje zo štátu a peniaze potom chýbajú inde. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády.



"Povedať že, megapodvodníci, ktorí Slovensko pripravili o desiatky miliónov, by mali dostať podmienku alebo oľutovať a nedostať žiadny trest, to považujem za neakceptovateľné," poznamenala Remišová. V tejto súvislosti spomenula kauzu zmenky, eurofondové podvody či podvody na agrodotáciách. "To boli obrovské podvody, pri ktorých štát prichádzal o obrovské zdroje," podotkla s tým, že tam nevidí žiadny priestor na uľahčovanie života podvodníkom.



Remišová dodala, že aj keď sú generálny prokurátor Maroš Žilinka a niektorí politici za to, aby sa sadzby znižovali, Za ľudí je proti.



Znižovanie trestov za ekonomickú trestnú činnosť by mala priniesť novela Trestného zákona. Súčasný návrh novely, ktorú pripravovala exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS), bolo možné pripomienkovať do pondelka (21. 11.). Jej nástupca Viliam Karas považuje reformu trestných kódexov za jednu z priorít. Navrhovaná legislatíva chce okrem iného motivovať sudcov k ukladaniu alternatívnych trestov. Priniesť má aj lepšiu vymožiteľnosť náhrady škody či zvýšenie hranice malej škody na 500 eur.