Remišová: Koketovanie s nacizmom či fašizmom nemôžeme akceptovať

Bratislava 12. októbra (TASR) – Dlhoročné, niekedy menej a inokedy viac skryté koketovanie s nacizmom či fašizmom je niečo, čo v demokratickej spoločnosti nemôžeme akceptovať. A to ani pod falošným argumentom slobody. V reakcii na rozhodnutie samosudkyne Špecializovaného trestného súdu, ktorá uznala predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd, to uviedla ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí).Suma na šekoch, ktoré Kotleba rozdal, nie je podľa Remišovejkomentovala.Pondelkové rozhodnutie súdu považuje vicepremiérka za veľmi dôležité.uzavrela. Sudkyňa Ružena Sabová Kotlebu v kauze kontroverzných šekov pre chudobných v pondelok odsúdila Mariana Kotlebu na štyri roky a štyri mesiace odňatia slobody. Tie by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.