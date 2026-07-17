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V. Remišová kritizuje R. Kaliňáka pre projekt Kukurice
Kaliňákovi poslankyňa vyčítala aj zmenu účelu projektu. Upozornila pritom na to, že pôvodný projekt rekonštrukcie počítal s návratom budovy k funkcii vojenskej ubytovne.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Opozičná poslankyňa parlamentu a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) pre projekt rekonštrukcie budovy bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica. Hovorí o predražených nákupoch. Vyčíta aj zmenu účelu projektu, kritizuje, že to bude nové sídlo rezortu. V tejto súvislosti podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia strany.
„Asi len Robertovi Kaliňákovi môže v čase všeobecného zdierania ľudí napadnúť zobrať vojakom plánovanú ubytovňu a prerobiť ju na svoje megalomanské ministerské sídlo. Kým občanom vláda zvyšuje dane a káže im šetriť, Kaliňák nakupuje luxusné vybavenie a ešte sa tým chváli na tlačových konferenciách,“ skonštatovala Remišová.
Kaliňákovi poslankyňa vyčítala aj zmenu účelu projektu. Upozornila pritom na to, že pôvodný projekt rekonštrukcie počítal s návratom budovy k funkcii vojenskej ubytovne. „Vojaci mali dostať obnovené ubytovacie kapacity. Namiesto toho dostal Kaliňák nové reprezentačné sídlo s luxusným interiérom, predraženými vešiakmi, drahými kuchynskými linkami a ďalšími papalášskymi výstrelkami,“ okomentovala.
Vo štvrtok (16. 7.) sa v budove Kukurice konal mediálny deň. Kaliňák na ňom okrem iného uviedol, že rezort by sa do tohto nového sídla mohol začať postupne sťahovať počas leta. Informoval, že celková suma za stavebnú časť bola okolo 49 miliónov eur a okolo troch miliónov eur zariadenie interiéru. Opätovne odmietol tvrdenia o predražení stavby aj vybavenia interiéru vrátane kuchyniek, kde sa podľa neho kládol dôraz na kvalitu materiálu, aby vydržal desiatky rokov. Ocenil, že budova, ktorá roky chátrala, je dokončená.
„Asi len Robertovi Kaliňákovi môže v čase všeobecného zdierania ľudí napadnúť zobrať vojakom plánovanú ubytovňu a prerobiť ju na svoje megalomanské ministerské sídlo. Kým občanom vláda zvyšuje dane a káže im šetriť, Kaliňák nakupuje luxusné vybavenie a ešte sa tým chváli na tlačových konferenciách,“ skonštatovala Remišová.
Kaliňákovi poslankyňa vyčítala aj zmenu účelu projektu. Upozornila pritom na to, že pôvodný projekt rekonštrukcie počítal s návratom budovy k funkcii vojenskej ubytovne. „Vojaci mali dostať obnovené ubytovacie kapacity. Namiesto toho dostal Kaliňák nové reprezentačné sídlo s luxusným interiérom, predraženými vešiakmi, drahými kuchynskými linkami a ďalšími papalášskymi výstrelkami,“ okomentovala.
Vo štvrtok (16. 7.) sa v budove Kukurice konal mediálny deň. Kaliňák na ňom okrem iného uviedol, že rezort by sa do tohto nového sídla mohol začať postupne sťahovať počas leta. Informoval, že celková suma za stavebnú časť bola okolo 49 miliónov eur a okolo troch miliónov eur zariadenie interiéru. Opätovne odmietol tvrdenia o predražení stavby aj vybavenia interiéru vrátane kuchyniek, kde sa podľa neho kládol dôraz na kvalitu materiálu, aby vydržal desiatky rokov. Ocenil, že budova, ktorá roky chátrala, je dokončená.