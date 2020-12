V. Remišová: M. Lučanský nebol vo väzbe z vôle vlády, ale z rozhodnuti

Bratislava 29. decembra (TASR) - Policajný exprezident Milan Lučanský nebol vo väzbe z vôle vlády, ale na základe riadneho rozhodnutia súdu a na návrh vyšetrovateľov. Vicepremiérka a líderka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová to uviedla na sociálnej sieti. Reagovala tak na pokus o samovraždu Lučanského.



"Hovorila som o tom s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) a celá situácia bude riadne vyšetrená. Je dôležité, aby verejnosť dostala odpovede na všetky relevantné otázky," dodala. Z tejto udalosti môžu mať podľa nej osoh ľudia, ktorí sa mohli báť Lučanského svedectva.



"Niektorí politici sa však neštítia ťahať do tejto smutnej udalosti politiku a zneužívať takto ľudské nešťastie," poznamenala s tým, že policajný exprezident šiel do väzby na návrh vyšetrovateľov, ktorým od roku 2019 šéfuje jeho nominant.



Rezort spravodlivosti v utorok informoval, že Lučanský, ktorý je v súčasnosti vo väzbe, sa pokúsil o samovraždu. Jeho stav je kritický.