V. Remišová: Majetok ľudí je pre situáciu na katastri v ohrození

Bratislava 9. januára (TASR) - Majetok ľudí je podľa opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ pre situáciu na katastri v ohrození. Na tlačovej konferencii o tom informovala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Nefunkčný podľa nej je aj portál oversi.gov.sk čo vyvoláva otázku, či aj on nebol cieľom útoku. Ministra informatizácie Richarda Rašiho a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (obaja Hlas-SD) by hnutie chcelo v parlamente odvolávať.



Predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR Juraj Celler je podľa poslankyne nekompetentný. "V podstate nevedel ani odpovedať na základné otázky, ale povedal to jasne, hoci sa spoliehajú na to, že ľudia tomu nerozumejú. Povedal, že si musia overiť integritu dát so zálohami, čo v preklade do slovenčiny znamená, nie sú si istí, či tie dáta, ktoré naozaj boli v katastri a ktoré majú na zálohách sedia," myslí si Remišová.



Poslankyňa uviedla, že nefunkčný je aj portál oversi.gov.sk, ktorý slúži na overovanie údajov o občanoch rôznymi inštitúciami. Je podľa nej otázne, či nebol napadnutý aj tento web a či údaje obyvateľov SR nie sú v ohrození alebo neboli ukradnuté.



Opoziční predstavitelia sa obávajú, že štát nevie v akom stave sú podania, ktoré kataster vybavoval. Bývalý predseda ÚGKK SR Ján Mrva, ktorý za hnutie v minulosti v parlamentných voľbách kandidoval, si myslí, že vybavené podania z minulého týždňa môžu byť stratené. Zdôraznil, že na Slovensku je asi 4,7 milióna listov vlastníctva, v papierovej forme existuje iba osem percent z nich, ostatné sú elektronické, teda podľa neho v ohrození.



Poslanec NR SR Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ) ozrejmil, že hnutie je pripravené ministrov informatizácie Rašiho a vnútra Šutaja Eštoka v parlamente odvolávať. Podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze zo svojho klubu majú už zozbierané a ponúkajú ich ostatným opozičným stranám.



Ministerstvo vnútra SR aj ÚGKK SR v stredu (8. 1.) potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené. Predseda ÚGKK SR Juraj Celler vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že k zásahom do databázy katastra nedochádza, nemenia sa vlastníci ani vlastnícke vzťahy. Rezort vnútra reagoval, že za činnosť úradu nenesie žiadnu zodpovednosť.



Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.