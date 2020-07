Remišová: Na hornej Nitre zriadime podporné centrum pre transformáciu

Prievidza 28. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR plánuje na hornej Nitre zriadiť podporné centrum, ktoré má pomôcť žiadateľom s prípravou projektov pre transformáciu regiónu. Financovať sa majú z Fondu spravodlivej transformácie, v ktorom je vyčlenených 430 miliónov eur. Peniaze pôjdu okrem hornej Nitry i do Košického kraja. Informovala o tom v utorok na brífingu v Prievidzi vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí).



"Vláda vyrokovala balík peňazí, ktorý bude môcť byť použitý vo fonde spravodlivej transformácie, to znamená aj na projekty pre hornú Nitru. Tento balík sa oproti januárovým výhľadom, ktoré boli približne 100 až 150 miliónov eur, zvýšil na 439 miliónov eur. Tieto peniaze chceme použiť na dobre pripravené projekty, ktoré by mali pomôcť práve regiónom prechádzajúcim ťažkou transformáciou," vyhlásila Remišová s tým, že prioritne pre hornú Nitru. Zároveň odmietla kritiku opozičného Smeru-SD, ktorý povedal, že predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) vyrokoval v Bruseli menej peňazí pre región. Fond musí ešte schváliť Európsky parlament.



Transformácii má podľa Remišovej dopomôcť i nová výzva z operačného programu Ľudské zdroje, kde pôjde na rekvalifikáciu pracovníkov baní desať miliónov eur. Podpísala ju v týchto dňoch. "Uvažujeme, že ďalšiu výzvu, ktorá bola vypísaná pred niekoľkými mesiacmi na podporu malého a stredného podnikania, vzhľadom na veľký záujem z tohto regiónu, navýšime o ďalšie prostriedky," doplnila.



MIRRI má tiež záujem vytvoriť podporné centrum pomoci pre transformáciu. "Chceme vytvoriť centrum pomoci tu v regióne, a to z dôvodu, aby sme mali svoju ruku, ktorá by prenášala vznikajúce problémy k nám a naopak, aby sme my 'lídrovali', a aby sme myšlienky a projekty, ktoré máme a dajú sa nejakým spôsobom realizovať, prenášali do tohto regiónu," uviedol štátny tajomník MIRRI Vladimír Ledecký (Za ľudí). Rezort chce, aby výhľadovo bol v každom okrese podporný tím pre eurofondové projekty, špeciálne pre hornú Nitru, avizovala Remišová.



Ministerka investícií zároveň kritizovala prípravu projektu za bývalej vlády. Podľa jej slov sa vtedy procesu transformácie venoval jeden a pol človeka. "My tomu chceme dať plnú vážnosť, chceme, aby mal riadne vedenie, aby z našej strany išla regiónu veľká podpora, projekty sme rýchlo pripravili a realizovali," ozrejmila.



Projekty, ktoré už žiadatelia dávnejšie predložili, ovplyvnil chaos, neskôr sa výber stopol a žiadatelia nedostali ani spätnú väzbu, priznala primátorka Prievidze Katarína Macháčková. "Kvalita projektov nie je veľmi dobrá. V súčasnosti sa na kraji a v meste pripravuje tím, ktorý bude podporný a bude pomáhať pri príprave projektov," ozrejmila.



Macháčková otvorila s ministerkou i otázkou spolufinancovania projektových dokumentácií. "Uvažujú o vytvorení revolvingového fondu s financiami, ktoré by si samospráva mohla bezúročne požičať na to, aby mohla projekt pripraviť. Potom, keď sa ho podarí zrealizovať a dostaneme peniaze z Európskej únie, tak ich z nich vrátime," dodala.