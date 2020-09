Remišová: V čase pandémie je potrebná dôvera medzi štátom a občanmi

Na archívnej snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 26. septembra (TASR) – Na zvládnutie výzvy, ktorú predstavuje pandémia nového koronavírusu, je potrebná nielen dobrá identifikácia ohnísk nákazy, masívne testovanie a dodržiavanie nariadení, ale aj ďalšie dôležité kritérium, ktoré spája úspešné krajiny – dôvera medzi občanom a štátom. Na sociálnej sieti to zdôraznila vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí)." rozviedla vicepremiérka. Dôvera sa podľa nej odvíja aj od snahy o súdržnosť v spoločnosti. "“ dodala.Pripomenula, že strana Za ľudí už dlhšie presadzuje postupné zvyšovanie kapacity testovania tak, aby na začiatku chrípkovej sezóny, koncom októbra, bolo Slovensko schopné otestovať 20.000 ľudí denne a zabezpečiť pravidelné testovanie pracovníkov v oblasti sociálnych služieb a škôl. "" dodala Remišová, ktorá zdôrazňuje, že je potrebné urobiť všetko preto, aby základné školy a podniky mohli ďalej fungovať. Verejnosť žiada o obozretnosť, zodpovednosť i spoluprácu pri krokoch, ktoré majú zabrániť šíreniu pandémie. "" dodáva Remišová.K súdržnosti a vyhýbaniu sa vyjadreniam, ktoré môžu naštrbovať ochotu rešpektovať nevyhnutné nariadenia, vyzval aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Na sociálnej sieti priamo reagoval na sobotňajší status predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO) a jeho vyjadrenia, v ktorých časť verejnosti, nerešpektujúcu nariadenia hygienikov a epidemiológov, nazval bláznami. Zároveň vyhlásil, že preberá vedenie boja proti COVID-19 do vlastných rúk s cieľom vyhrať ho s čo najmenším dosahom na zdravie a životy nevinných ľudí. "" poznamenal Matovič. Takéto vyjadrenia podľa Drobu len podnecujú nenávisť. A každé nové opatrenie môže mať, "" mieni člen strany SaS.Aj podľa expremiéra a lídra novzniknutej strany Hlas - sociálna demokracia Petra Pellegriniho môže byť dôsledkom Matovičovej rétoriky neistota a odpor časti verejnosti k tomu, čo je prikazované. Podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) priznáva, že by Matovičov slovník nepoužil, poukazuje však na to, že ak aj je jazyk premiéra niekedy tvrdší, ešte to neznamená, že za tým nie je starosť o Slovensko.Na Slovensku pribudlo za piatok (25. 9.) 552 infikovaných novým koronavírusom. Prvýkrát počet pozitívnych testov za jeden deň prekročil hranicu 500. O kritickej situácii a exponenciálnom raste nových prípadov hovorí aj minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).Oponenti vlády poukazujú na to, že súčasný stav je nielen dôsledkom nezodpovednosti časti obyvateľstva, ale aj nepripravenosti kabinetu na druhú vlnu pandémie.