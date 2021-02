V. Remišová: Nemôžeme očkovať vakcínami bez registrácie od EMA

Bratislava 18. februára (TASR) - Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) trvá na tom, aby sa na Slovensku neočkovalo vakcínami bez príslušnej registrácie Európskej agentúry pre lieky (EMA). Uviedla to pred štvrtkovým popoludňajším rokovaním vlády, na ktorom by mal kabinet diskutovať aj o otázke kontrahovania či kúpy ruskej vakcíny Sputnik. Či je dobré, aby akákoľvek vakcína z ktorejkoľvek krajiny mala prísť na Slovensko bez príslušnej certifikácie od EMA, sa chce na vláde pýtať aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).



"Tak, ako sme čakali pri iných vakcínach na schválenie EMA, tak by sme mali čakať aj v tomto prípade," povedala Remišová v súvislosti so Sputnikom. Zopakovala svoje vyjadrenie, že z ľudí nemožno robiť pokusných králikov.



Dodala, že minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) partnerov pravidelne informuje o situácii s očkovaním a vakcínami. Tvrdí, že aj strana Za ľudí tlačí na to, aby bolo na Slovensku čo najskôr zaočkované čo najväčšie množstvo ľudí. Podporuje aj snahu získať voľné vakcíny pre Slovensko. Poznamenala, že očkujeme pomerne rýchlo a v tom treba pokračovať.