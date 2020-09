V. Remišová: Nový koronavírus nesmie zastaviť zmeny v školstve

Bratislava 2. september (TASR) – Nový koronavírus nesmie zastaviť zmeny v školstve. Vzdelávanie musí byť hlavnou témou nielen reformného plánu vlády, ale aj investícií z európskych peňazí. Pri príležitosti začiatku školského roka 2020/2021 to uviedla predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.



"Nový koronavírus priniesol do škôl mnohé obmedzenia, no zároveň musí byť katalyzátorom zmien, ktoré náš vzdelávací systém tak veľmi potrebuje. Pandémia totiž ukázala, že nie všetky deti na Slovensku majú rovnaké podmienky a príležitosti na dobré vzdelanie," uviedla Remišová.



Jednou z prvých reforiem a investičných priorít by podľa nej malo byť najmä vzdelávanie. Tvrdí, že peniaze z fondu obnovy a rozvoja sa musia použiť na komplexnú reformu školstva a nástrojov na zvládnutie krízových situácií, ako je táto pandémia. "Zlepšenie digitálneho učiva, dostupný internet v školách, online maturity, systém merania kvality škôl a učiteľov, prepojenie a internacionalizácia vysokých škôl či osobný účet na celoživotné vzdelávanie a rekvalifikáciu, ktorý by zabezpečil zmenu paradigmy v školstve a naučil ľudí učiť sa kontinuálne celý život vzhľadom na rýchlo meniaci sa trh práce," pripomenula predsedníčka strany Za ľudí.



Podľa Remišovej v záujme musia byť investície nielen do zvyšovania kvality pedagógov a rastu platov učiteľov, ale aj do rozširovania materských škôl z prostriedkov Európskej únie. "Mojou snahou je, aby sa počas tejto vlády a za pomoci eurofondov výrazne zvýšili kapacity materských škôl tak, aby rodičia našli miesto pre každé svoje dieťa od troch rokov," uviedla.



Členka výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Viera Leščáková (Za ľudí) hovorí, že školy sú pripravené na začiatok školského roka, ale riziko postupného zatvárania škôl z dôvodu pandémie tu stále je. Pripomenula, že ak sa nový koronavírus objaví v škole, tak môže dôjsť k lokálnym uzavretiam škôl. "Školy sa však musia pripraviť na online výučbu, keďže táto forma vzdelávania sa postupne stane súčasťou našich Životov," uzavrela Leščáková.