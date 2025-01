V. Remišová obvinila ministerstvo z nehospodárnosti pri zmluve

Bratislava 18. januára (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR malo ukončiť platnú zmluvu na strážnu službu novou s horšími podmienkami. Tvrdí to predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, poukazujúc na zvýšené náklady, ktoré musí podľa novej zmluvy ministerstvo súčasnému poskytovateľovi zaplatiť. Ministerstvo vysvetlilo, že ukončenie predchádzajúcej rámcovej dohody si odsúhlasilo s pôvodným dodávateľom z dôvodu zmeny podmienok i rozsahu poskytovaných služieb. Nová zmluva podľa rezortu reflektuje zároveň na zvýšenie ceny práce.



Remišová v tlačovej správe priblížila, že rámcová dohoda, uzatvorená v októbri 2021 vtedajším vedením ministerstva kultúry na 48 mesiacov, rátala s cenou 7,80 eura na hodinu s DPH. "Rok pred vypršaním kontraktu, v máji 2024, však súčasné vedenie ministerstva uzavrelo novú rámcovú zmluvu s neznámou firmou z Nitry na 260.000 eur bez DPH a bez časového limitu, s cenou 12,24 eura na hodinu s DPH," uviedla opozičná poslankyňa. "Túto zmluvu nasledovala ďalšia z decembra 2024 za rovnakých cenových podmienok, pričom je uzatvorená už na objem 750.000 eur bez DPH a bez časového limitu," dodala. Upozornila zároveň na to, že nie sú bližšie informácie o výbere nového poskytovateľa. "Nemáme informácie, kto súťažil, koho oslovilo ministerstvo kultúry a aké boli ponuky," skonštatovala Remišová.



Rezort v reakcii vysvetlil, že k novej zmluve bolo potrebné pristúpiť z dôvodu zmeny podmienok i rozsahu poskytovaných služieb, vrátane poskytovania strážnej služby v objektoch, ktoré v predchádzajúcej rámcovej dohode neboli zadefinované. "Taktiež bolo potrebné navýšiť rozsah a počet pracovníkov SBS z dôvodu prijatých bezpečnostných opatrení v súvislosti s atentátom na predsedu vlády SR, ako aj z dôvodu, že ministerka kultúry a štátni tajomníci rezortu kultúry sú opakovane terčom vyhrážok," doplnila hovorkyňa MK Petra Bačinská. Vysvetlila ďalej, že zákon o verejnom obstarávaní nedovoľuje reagovať na podobnú situáciu podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy. Zdôraznila, že nového dodávateľa služieb vygenerovala verejná súťaž v súlade so zákonom.



Pri výčitke o predražení služieb poukázala hovorkyňa na dokument, týkajúci sa minimálnych mzdových nákladov a ceny práce zamestnanca SBS, ktorý vydala Slovenská komora súkromnej bezpečnosti pre rok 2025. Priemerná cena práce za jednu hodinu výkonu bezpečnostnej služby - strážnej služby je v tomto dokumente určená v rozpätí od 11,318 eura za hodinu do 15,563 eura za hodinu. "MK SR uzatvorilo zmluvnú cenu za jednu osobohodinu v sume 10,20 eura (bez DPH, 12,24 eura s DPH - pozn. TASR), preto nepovažujeme hodinovú sadzbu za predraženú," dodala Bačinská.