Remišová: Očkovacia lotéria je len doplnkový nástroj

Bratislava 1. augusta (TASR) - Očkovacia lotéria je len doplnkový nástroj na zvýšenie motivácie očkovať sa proti ochoreniu COVID-19, rozhodne nie hlavný pilier. Tvrdí to vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Za ľudí.



Na zvládnutie pandémie a zvýšenie zaočkovanosti považuje strana Za ľudí za dôležité zabezpečiť blízkosť očkovania, individuálne informovanie a zintenzívnenie spolupráce s občianskou spoločnosťou a cirkvami.



Očkovacie mobilné tímy by mali podľa strany prísť do každej obce, pričom by sa malo úzko spolupracovať so starostami a primátormi.



"Komplexnú informáciu o očkovaní musí dostať každý občan. Starší spoluobčania, vo vyšších vekových kategóriách, kde je nízka zaočkovanosť, by mali dostať osobný list poštou aj s edukatívnymi informáciami a pozvánkou na konkrétny termín očkovania v ich obci alebo meste," zdôraznila strana.



Dôležitou je podľa Za ľudí aj spolupráca s občianskou spoločnosťou a cirkvami, aby sa zasiahli všetky skupiny obyvateľstva.



Ministerstvo financií SR spustilo v nedeľu večer stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Odmeny majú motivovať ľudí k očkovaniu.