V. Remišová: Odchody zo Za ľudí neočakávam

Bratislava 30. decembra (TASR) - Predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová neočakáva odchody zo svojej strany. Tvrdí, že odkedy je jej šéfkou, preferencie pomaly stúpajú, no koronakríza nie je pre vládnu stranu ľahkým obdobím. Za ľudí totiž podľa nej nie je populistická strana. Hovorí, že sa v rámci koalície vyhraňuje dosť. Uznáva, že priority sa najmenšej strane v koalícii presadzujú ťažko, no za úspech považuje presadenie veľkej reformy v Ústave SR.



Remišová pre TASR skonštatovala, že odchody sa vyskytujú takmer v každej strane. "Napríklad strana SaS sa štiepila už aspoň trikrát, keď z nej odišli významní predstavitelia, je to súčasť politiky. Ale v dnešnej ťažkej situácii by to nikomu neprospelo, nestabilita by Slovensko poškodila, preto nič také neočakávam," reagovala na otázky, či môže dôjsť k odchodu predstaviteľov alebo či hrozí rozpad strany Za ľudí.



"Koronakríza nie je pre vládnu stranu ľahkým obdobím, ľudia sú zo všetkých obmedzení unavení. SaS im dala v súčasnej situácii falošnú nádej, že by to mohlo byť inak," pripomenula Remišová na margo toho, že SaS výrazne stúpli preferencie, zatiaľ čo strana Za ľudí sa od volieb v prieskumoch prepadla. "Koronakríza sa dá určite riešiť lepšie. Ale ja nebudem ľudí zavádzať, že sa opatrenia majú zmierňovať, keď ich väčšina Európy sprísňuje a Slovensko je na tom zle. Že majú byť opatrenia regionálne, keď je situácia katastrofálna vo všetkých regiónoch, ako je tomu dnes. To je hazard," upozornila. "My nie sme strana populistických riešení, ktorá klame ľudí. A ja verím, že ľudia naše výsledky a tvrdú prácu aj ocenia," doplnila.



Strana Za ľudí vstupovala do koalície štyroch strán na štyri roky, aby dokázala rozbehnúť reformy, ktoré Slovensko potrebuje a očistiť krajinu od zločinu, ktorý za minulých vlád prerastal do vedenia štátu vrátane polície, tvrdí Remišová. "Všetci v koalícii by sa mali správať tak, aby bola vláda úspešná. Alternatíva v pakte Fico, Pellegrini a Kotleba je naozaj odstrašujúca, preto by bolo obrovskou chybou položiť vládu pre nezmyselné spory," reagovala na otázku, za akých okolností by jej strana vystúpila z koalície.



J. Šeliga: Verím, že strana Za ľudí sa nerozpadne, nie je rozdelená na krídla





Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga si nemyslí, že je strana rozdelená na krídla či skupiny. Je podľa neho pochopiteľné, že si niektorí ľudia v politike medzi sebou rozumejú viac a iní menej. Nemyslí si však, že strana nedokáže byť jednotná a že by hrozil jej rozpad. Pripustil, že potrebujú popracovať na komunikácii a viditeľnosti na zlepšenie ich preferencií.



„Verím, že strana Za ľudí sa neskončí rozpadom. Dôležité je jasne a zrozumiteľne komunikovať,“ uviedol v rozhovore pre TASR. Dodal, že niektorí ľudia sú aktívnejší vo verejnej komunikácii, iní menej. Aj to podľa neho môže vzbudzovať dojem rozdelenia. Nemá pocit, že by sa strana delila na krídla medzi predsedníčkou Veronikou Remišovou, ním alebo členom predsedníctva Miroslavom Kollárom. „Vonkoncom nemám pocit, že Miro Kollár by bol v nejakom samostatnom krídle. Sú ľudia, ktorí sú vám v politike bližší a ktorí sú vám menej blízki, to je normálne. Strana nie je rozdelená,“ skonštatoval.



Na otázku, či nevníma nejednotne komunikáciu medzi poslancami a predsedníčkou strany Veronikou Remišovou (Za ľudí), odpovedal, že každý z nich je v inej pozícii. Inak podľa neho môže reagovať ona ako členka vlády a predsedníčka strany, inak zase on ako podpredseda NR SR. Poznamenal, že strana musí ukázať schopnosť ozývať sa, keď treba. „Lebo riešenia máme. Podľa mňa gro toho, čo musíme zlepšiť, je naša komunikácia,“ zdôraznil. Myslí si, že strana by mala byť kritickejšia aj v rámci koalície. Podotkol, že niektoré vyjadrenia ich poslancov by mali inú váhu, keby s nimi stála na tlačových konferenciách predsedníčka. „To je vec, ktorú si my musíme lepšie zladiť,“ skonštatoval.



Šeliga si myslí, že majú šikovných poslancov, odborne aj ľudsky. „Verím, že čím dlhšie bude plynúť volebné obdobie, tým viac to aj voliči ocenia a budú vidieť, že strana Za ľudí je naozaj stabilným hlasom rozumu, že nie sme populisti, držíme sa zdravého rozumu a snažíme sa presadzovať myšlienky, ktoré pomáhajú ľuďom zlepšiť život,“ poznamenal. Tvrdí, že strana bojuje za ľudí, ale ak o tom nie je schopná riadne komunikovať, neposunie sa.