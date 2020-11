V. Remišová odštartovala prvé kolo národnej konzultácie k eurofondom

Bratislava 12. novembra (TASR) – Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) vo štvrtok odštartovala prvé online kolo národnej konzultácie k eurofondom. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. K návrhu priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej sa bude rozdeľovať 13 miliárd eur, tak dostáva možnosť vyjadriť sa široká odborná aj laická verejnosť.



"Na návrhu Partnerskej dohody pracovali desiatky expertov z rôznych oblastí tak, aby boli v čo najväčšej miere zohľadnené potreby Slovenska a výzvy, ktorým budeme čeliť v nasledujúcej dekáde," uviedla Remišová po prvom kole konzultácií. Témou bolo ekologické Slovensko pre budúce generácie. Odbornej verejnosti rezort odprezentoval témy ako energetická účinnosť a efektívnosť, ochrana životného prostredia, podpora adaptácie na zmenu klímy a zlepšenie odpadového hospodárstva, či muldimodálna mestská mobilita.



Do online diskusie sa prihlásilo vyše 250 účastníkov, ktorí zaslali 150 otázok a pripomienok. Niektoré z nich zodpovedal rezort priamo online, zvyšku sa budú experti MIRRI ešte venovať.



"Pozorne počúvame pripomienky a otázky ľudí zo samospráv, inštitúcií, podnikateľského sektora i mimovládnych organizácií, ktoré majú bohaté skúsenosti priamo z terénu a jasné predstavy, ako by sme mali využiť eurofondy čo najlepšie," podotkla Remišová s tým, že všetky relevantné podnety budú zapracované do konečného textu Partnerskej dohody, ktorý pôjde na budúci rok na schválenie vládou, a potom Európskou komisiou.



Ako zopakovala ministerka, keďže 13 miliárd eur sa bude čerpať počas funkčného obdobia troch slovenských vlád, je presvedčená, že takéto dôležité plány by sa nemali pripravovať za zatvorenými dverami.



Národná konzultácia bude pokračovať ďalšími štyrmi odbornými kolami a jedným kolom pre laickú verejnosť. Témami budú Mobilita, doprava a prepojenosť Slovenska (13. 11.), Kvalitný život v regiónoch (19. 11.), Inovatívne Slovensko (26. 11.), Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (3. 12.) a Veľká národná diskusia pre širokú verejnosť (10. 12.). Všetky informácie, dokumenty, prihlášku a pripomienkovací formulár nájdu záujemcovia na webovej stránke MIRRI.