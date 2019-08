V. Remišová podáva niekoľko podnetov na policajnú inšpekciu

Kauzy Mariana K. podľa Remišovej nemôžu končiť tak, že ľudia, u ktorých sú podozrenia zo spáchania trestných činov, odídu do civilu, dostanú odchodné, výsluhový dôchodok a nič sa nedeje.

Bratislava 6. augusta (TASR) - Predstaviteľka vznikajúcej strany Za ľudí Veronika Remišová podáva niekoľko podnetov na policajnú inšpekciu v súvislosti s prepojeniami policajtov na organizované skupiny. Takisto podáva podnety aj na dvoch bývalých vyšetrovateľov Štefana Jombíka a Jaroslava Barochovského. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR Adrián Szabó by mal podľa Remišovej začať dôkladne vyšetrovanie všetkých podozrení, ktoré priniesla zverejnená komunikácia Mariana K.



"Podávam podnet na policajnú inšpekciu, aby dôsledne preverila podozrenia týkajúce sa súčasných aj bývalých policajných dôstojníkov, ktorí sa navzájom poznali, mali medzi sebou väzby a mali väzby aj na skupinu bödörovcov, ktorej predstavitelia mali väzby na Mariana K.," oznámila Remišová na utorkovej tlačovej konferencii.



Podľa poslankyne parlamentu existujú podozrenia z koordinovaného a dlhodobého páchania trestných činov, zneužívania právomocí verejného činiteľa a iných trestných činov organizovanou formou, ktoré mohli ohroziť bezpečnosť v krajine.



"Takisto podávam podnety aj na dvoch bývalých vyšetrovateľov, u ktorých až príliš často končili prípady, v ktorých bol Marian K. priamo zainteresovaný alebo mal na nich nejaký eminentný záujem," vyhlásila Remišová s tým, že ide o vyšetrovateľov Jombíka a Barachovského, ktorí nemuseli podľa nej konať sami a mohli spolupracovať s inými osobami.



Kauzy Mariana K. podľa Remišovej nemôžu končiť tak, že ľudia, u ktorých sú podozrenia zo spáchania trestných činov, odídu do civilu, dostanú odchodné, výsluhový dôchodok a nič sa nedeje.



Remišová si myslí, že policajná inšpekcia by mala dokázať, že nie je zbytočným úradom, ale koná v prospech občanov. Avizovala, že v strane budú navrhovať aj riešenia na zlepšenie fungovania policajnej inšpekcie.