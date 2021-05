V. Remišová poslala straníkom mail o aktuálnej situácii

Bratislava 21. mája (TASR) - Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová mala členom strany poslať mail v súvislosti so situáciou v strane. Pre TASR to potvrdili viacerí členovia Za ľudí. Podľa informácií TASR má v liste Remišová hovoriť o situácii počas vládnej krízy, ale aj o osobných ambíciách ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Niektorí členovia strany s týmto postupom predsedníčky spokojní nie sú. Hovoria o nepravdách, najmä v súvislosti so snahou o zachovanie štvorkoalície.



"Trvali sme na zachovaní štvorkoalície. To, že sa to podarilo, je zásluha Márie Kolíkovej, ktorá ponúkla svoju demisiu, čo nedokázala urobiť každá ministerka v našej strane," odpovedal na otázky v súvislosti s listom člen predsedníctva strany Tomáš Lehotský. Mail Remišovej straníkom a jeho obsah viac komentovať nechcel, považuje to za vnútornú záležitosť strany.



Podľa Mareka Hattasa (Za ľudí) list nadväzuje na občas nešťastnú komunikáciu strany. "Veľká časť strany jednoznačne povedala, že ostávame v štvorkoalícii, zatiaľ čo predsedníčka strany sa pohrávala s myšlienkou ísť do trojkoalície," uviedol. Súhlasí s potrebou zvolania snemu a zadefinovania, ako chce strana ďalej fungovať. Pripustil, že nedôvera voči Remišovej ako predsedníčke prišla najmä počas vládnej krízy a odvolávania ministerky Kolíkovej v Národnej rade (NR) SR. "Veci, ktoré sa odohrali pri týchto dvoch zásadných udalostiach, naštrbili dôveru voči vedeniu," priznal.



Podobne to vníma Vladimíra Marcinková (Za ľudí). Obhajobu Remišovej v maile pripodobnila ku komunikácii expremiéra Igora Matoviča (OĽANO) počas vládnej krízy. "Verím, že, tak ako vtedy, najzodpovednejšie riešenie zvíťazí nad zraneným egom. Podsúvanie tvrdení, že nám ide o rozpad koalície, je absurdné. Nemáme problém v koalícii. Máme vnútrostranícky problém. Zo strany neodchádzame. Naopak. Snažíme sa stranu posilniť, preto vyzývame k tomu, aby sme napravili, čo nefunguje," zdôraznila. Za riešenie problému považuje snem, na ktorom sa podľa nej môžu rozprávať o tom, čo treba zlepšiť, aká má byť ďalšia vízia strany a kto má byť jej nositeľom.