V. Remišová: Predčasné parlamentné voľby rozhodnú o osude Slovenska

Bratislava 31. januára (TASR) - Predčasné parlamentné voľby rozhodnú o osude Slovenska. Budú o tom, či sa krajina vydá cestou korupcie a postupného úpadku alebo bude bojovať za spravodlivosť, slobodu a prosperitu. Vyhlásila to predsedníčka Za ľudí a dočasne poverená ministerka investícií Veronika Remišová v reakcii na schválenie termínu predčasných volieb.



"Predčasné voľby Slovensku nikdy nič dobré nepriniesli, ale po povalení vlády SaS, Smerom/Hlasom a extrémistami a po odmietnutí SaS podporiť novú vládu, je to, žiaľ, jediná schodná cesta," uviedla Remišová v stanovisku.



Slovensko podľa nej potrebuje víziu, aby mali ľudia vyššiu životnú úroveň a bolo úspešnou a prosperujúcou krajinou. "Drvivá väčšina politikov rozmýšľa veľmi obmedzene pár mesiacov dopredu, prípadne navrhuje zvyšovanie nejakých sociálnych dávok. Sociálna pomoc je dôležitá v čase krízy, ale energetická kríza aj inflácia postupne skončia a politika nemôže byť neustále v zakliatí kríz," dodala.



Remišová deklaruje, že vo vláde sa jej strane podarilo zreformovať eurofondy, znížiť byrokraciu, ako aj čestne a profesionálne viesť IT služby štátu. "Pre osobné spory a hádky v koalícii sa však tiež mnohé veci nepodarili," skonštatovala.