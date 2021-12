V. Remišová: Reformy riešia komplexné problémy

Bratislava 27. decembra (TASR) - Reformy riešia komplexné problémy, diskusie i konflikty pri ich presadzovaní sú preto normálne. Skonštatovala to vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pre TASR v súvislosti so situáciou v koalícii pri presadzovaní reformy národných parkov i zdravotníctva, za ktoré napokon nehlasovalo koaličné hnutie Sme rodina. Problémy v súčasnej situácii i vládnutí vidí vicepremiérka najmä vo vulgarizácii verejného priestoru, spochybňovaní vedeckých poznatkov i v útokoch na hodnoty liberálnej demokracie.



"Reformy riešia komplexné problémy, kde neexistuje jedno, na prvý pohľad zjavné riešenie, a preto sú diskusie a aj konflikty pri ich presadzovaní úplne normálne. Naša vládna koalícia v tomto funguje lepšie ako mnohé predchádzajúce vlády," skonštatovala Remišová. Podotkla, že bývalí premiéri Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini (Hlas-SD) "žiadne reformy nerobili", preto nemohli mať ani problémy pri ich presadzovaní, a vláda Ivety Radičovej ich zas spraviť nestihla.



Na otázku, ako sa dá vládnuť v koalícii, ktorej partneri sa často verejne urážajú, odpovedala, že vidí tri dôvody, pre ktoré je súčasné obdobie aj vládnutie komplikované. "Prvým je vulgarizácia verejného priestoru a zvyšujúca sa agresia v spoločnosti. Robert Fico (Smer-SD), v snahe zachrániť si vlastnú existenciu, ide na hranu, či už voči opozícii alebo voči prezidentke, čo je neakceptovateľné," poznamenala. Hádky v koalícii tomu podľa nej nepomáhajú.



Za ďalší problém považuje útoky na hodnoty liberálnej demokracie. "Keďže pri núdzovom stave sa osobné slobody výrazne obmedzujú a veľkú zodpovednosť má hygienik, snažíme sa núdzový stav obmedziť na nevyhnutnú dobu," povedala s tým, že to platí aj pri obmedzovaní slobody prejavu. Napríklad návrh z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej o "posielaní ľudí do väzenia za šírenie nepravdivej informácie" označila za útok na hodnoty demokracie.



Tretí problém vidí Remišová v útokoch na vedu a spochybňovaní vedeckých poznatkov, čo vníma aj ako brzdu účinného riešenia pandémie. "Symptómom toho sú protesty pred domami vedcov a lekárov a vyhrážanie sa im. Žiaľ, nepomáha tomu ani to, keď sa koaličný partner nechá počuť, že on vedcov a konzílium odborníkov bude ignorovať. Takéto nastavenie a spiatočníctvo ťahá spoločnosť dolu," upozornila.