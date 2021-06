V. Remišová si nemyslí, že by detské tábory mali vyžadovať PCR testy

Bratislava 14. júna (TASR) - Vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí) si nemyslí, že by sa na detské tábory mali vyžadovať PCR testy. Uviedla to v pondelok pred rokovaním vlády.



Remišová zhodnotila, že pre iné zhromaždenia PCR testy nie sú vyžadované. "Nemyslíme si, že by mali byť PCR testy, aj keď budú zadarmo, vyžadované práve pre detské tábory," uviedla Remišová.



Potrebné PCR testy na letné tábory budú preplácané, nebudú ich musieť hradiť rodičia detí. PCR testom sa budú musieť preukázať deti nad desať rokov. Počas uplynulého týždňa o tom informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). "Nebude sa robiť rozdiel medzi denným a týždenným táborom, PCR test bude potrebný pri nástupe do akéhokoľvek tábora," konkretizoval minister školstva. Poukázal na to, že dôjde k úprave v systéme na korona.gov.sk, kde pribudne kolónka pre tábory a tam si budú môcť záujemcovia o tábor vyžiadať testovanie zadarmo.