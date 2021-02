Remišová: SMS priepustky strana Za ľudí nepodporí

Bratislava 1. februára (TASR) – Vicepremiérka a predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová deklaruje, že ich strana určite nepodporí návrh zavedenia kontroly zákazu vychádzania prostredníctvom SMS. Vyhlásila to na sociálnej sieti s tým, že nepokladá za správne, aby sa hneď prechádzalo na najradikálnejšie návrhy.



„Celý systém kontroly občanov cez povolenia SMS správou je Potemkinova dedina, navyše nevymožiteľná. Je zákonná povinnosť vlastniť mobil? Nie je, každý chytrák sa takto vyhovorí. Čo to zmení? Nič," skonštatovala. Rozčuľovať občanov takýmito nápadmi v napätej situácii je podľa jej slov zbytočné a neefektívne. Ako tvrdí, skôr treba zavádzať konštruktívne návrhy, ako napríklad respirátor zdarma pre starších a zraniteľných ľudí. Spomína tiež napríklad osvetovú informačnú kampaň pre občanov.



Koaličná strana SaS si taktiež nevie predstaviť technickú realizáciu zámeru sprísniť zákaz vychádzania formou SMS správ. Ako uviedla v reakcii pre TASR predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS), užitočnejšie by bolo zlepšiť dohľadávanie kontaktov a vyhľadávať ohniská nákazy.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí v pondelok načrtol, že zákaz vychádzania by sa mohol sprísniť, a to formou SMS správ. „Ľudia si pošlú SMS vzhľadom na nejakú výnimku, ktorú budú požadovať, a centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon," uviedol.