Remišová: SP nevie urobiť normálny dotazník, taký je stav štátneho IT

Bratislava 18. apríla (TASR) – Sociálna poisťovňa nedokáže urobiť jeden normálny dotazník a systém sa rúca. Taký je stav štátneho IT podľa podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí). Uviedla to v relácii RTVS Sobotné dialógy, v ktorej diskutovala so svojim predchodcom Richardom Rašim (Smer-SD). Reagovala tak na kritiku Rašiho, ktorý naďalej trvá na výhodnosti dvoch eurofondových projektov z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktoré tento týždeň Remišová zrušila pre ich predraženosť.



„Momentálne Sociálna poisťovňa nevie urobiť jeden dotazník, kam by sa naťahali dáta zo štátnych registrov,“ kritizovala Remišová 12-ročné pôsobenie Rašiho na čele úradu. Do informatizácie sa podľa jej slov naliala jedna miliarda eur. „A dnes sa tento systém v krízovej situácii nedá použiť. To isté slovensko.sk. Ak by sme zo slovensko.sk chceli posielať o 10 % údajov naviac, tak ten systém sa zrúti,“ dodala Remišová.



Remišová a Raši sa nezhodli ani na tom, koho pričinením sa veci okolo eurofondov pohli ďalej. Raši tvrdí, že rokovania s Bruselom začal ešte on. „My sme tie rokovania začali, Brusel ich schválil, teda Komisia ponúkla aj celej Európe, aby sme tieto finančné prostriedky vedeli presúvať,“ uviedol Raši. Ako však oponovala Remišová, na úrade po svojom predchodcovi nenašla pripravené „absolútne nič“. Rokovania sa podľa jej slov začali až vtedy, keď na úrad prišla ona. Ako dodal Raši, keby nebolo odborníkov, ktorí sú na úrade doteraz, tak by Remišová nemohla podpísať prvú výzvu a pripravovať druhú. „Úrad bol pripravený a s Bruselom sme komunikovali,“ uzavrel Raši.