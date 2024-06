V. Remišová: Štát si chce zobrať rekonštrukcie mostov

Bratislava 9. júna (TASR) - Exministerka a v súčasnosti opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) kritizuje rekonštrukcie mostov vedené štátom namiesto regiónmi. Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Michal Kaliňák (Hlas-SD) na to reagoval tým, že Remišová z eurofondov nezískala na opravu mostov žiadne peniaze.



"Minister regionálneho rozvoja Richard Raši (Hlas-SD) chce zobrať právomoci regiónom a presúvať ich do Bratislavy. Tentoraz hovorí, že síce sa o regionálne cesty majú starať župy, no o mosty na týchto cestách sa bude starať štát z Bratislavy. Namiesto toho, aby vláda dala regiónom peniaze na opravu mostov, tak ako sme to robili počas našej vlády, tak štát chce zobrať rekonštrukcie mostov pod seba a dohodiť niekomu obrovský kšeft," uviedla exministerka.



Taktiež kritizuje novú mapu partnerstva a mapu verejných investícií. "Toto sú len ďalšie nezmysly, ktoré zneprehľadnia celý systém eurofondov s jediným cieľom, aby niekto dostal zákazku na ich vytvorenie," dodala s tým, že už existuje informačný systém ITMS, kde je celý projektový cyklus každého projektu.



Kaliňák hovorí o tom, že Remišová počas pôsobenia vo funkcii ministerky nemala záujem o regióny. Dôkazom má byť to, že z eurofondov na opravu mostov podľa neho nevyrokovala žiadne peniaze. "Ďalším dôkazom je fakt, že v regiónoch nastavila eurofondy tak, že sme svedkami slabého tandemu medzi župami a mestami a obcami. Evidentne nechápe, aký je zmysel a poslanie komory miestnej samosprávy v Radách partnerstva," podotkol Kaliňák s tým, že MIRRI musí opravovať jej chyby v revízii eurofondov, keďže Slovensku zanechala až 113 priorít.