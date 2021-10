V. Remišová: Tešíme sa na spoluprácu s novou vládou Českej republiky

Na archívnej snímke minister životnho prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO) 31. augusta 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. októbra (TASR) - Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) zagratulovala stredopravej koalícii, ktorá v Českej republike zvíťazila v parlamentných voľbách." uviedla Remišová. Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) taktiež zablahoželal víťazom českých parlamentných volieb - koalícii SPOLU. Označilo to za "Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zablahoželala českým priateľom k výsledkom volieb. Víťazným stranám drží palce aj do ďalšej spolupráce. "" skonštatovala.Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) na sociálnej sieti napísal, že voľby v Česku odvracajú hrozbu deštrukcie Európskej únie prostredníctvom V4. "" uviedol. V krajine podľa neho končia s dlhoročnou dominanciou populistickej strany, založenej na "" normalizačného komunizmu.Koaličné hnutie Sme rodina verí, že voliči v Česku sa rozhodli na základe dostatočných informácií a tým si zvolili ďalšie smerovanie krajiny. Poslanec NR SR za OĽANO Juraj Krúpa zagratuloval k výsledku volieb v Česku. "" napísal na sociálnej sieti.Víťazom českých parlamentných volieb, ktoré sa konali v piatok a sobotu (8.- 9. 10.), sa stala koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) so ziskom 27,79 percenta hlasov, získala 71 mandátov. Ako druhá skončila strana ANO premiéra Andreja Babiša, ktorá získala 27,12 percenta hlasov (72 mandátov). Tretia skončila liberálna koalícia Piráti a Starostovia (PirátiSTAN) so ziskom 15,62 percenta hlasov (37 mandátov) a štvrtá strana Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru, ktorá získala 9,56 percenta hlasov (20 mandátov). Volebná účasť dosiahla 65,43 percenta.