V. Remišová: Trasovanie nakazených bude funkčné počas niekoľkých dní

Bratislava 5. mája (TASR) – Trasovanie ľudí pozitívne testovaných na nový koronavírus bude funkčné počas niekoľkých dní. Potvrdila to vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Ako dodala, od stredy (6. 5.), respektíve od štvrtka (7. 5.), sa má technologické riešenie trasovania nakazených ľudí začať pilotne testovať.



O tom, že na identifikáciu nakazených ľudí majú poslúžiť mobilné lokalizačné dáta, informovala vicepremiérka ešte koncom marca. V rámci tohto opatrenia majú mobilní operátori poskytnúť Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR dáta o pohybe pozitívne testovaných ľudí na nový koronavírus.



Samotné riešenie má podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) SR fungovať tak, že operátori call centra budú telefonicky kontaktovať už infikované osoby. Na základe ich súhlasu použijú lokalizačné dáta operátorov a pomôžu im spomenúť si, kde sa vo vymedzenom časovom intervale pohybovali a s kým sa stretli. „Vytvorí sa tak zoznam potenciálne infikovaných osôb, ktorý bude poskytnutý ÚVZ SR, a tieto osoby budú následne prednostne testované,“ vysvetlil úrad.



Časový sklz v predstavení technologického riešenia trasovania podľa Remišovej spôsobil fakt, že to manažuje Národné centrum zdravotníckych informácií, a centrum potrebovalo „nejaké veci dotiahnuť“ s operátormi, ako aj s ÚVZ SR. „Zdržalo sa to, ale spúšťa sa to,“ dodala Remišová.



O spustenie trasovania nakazených sa minulý týždeň podľa svojich slov zaujímal aj premiér Igor Matovič (OĽaNO). „Trošku som pomkol, aby sa urobili zmluvy medzi Úradom verejného zdravotníctva SR a telekomunikačnými operátormi,“ dodal premiér.



Remišová zároveň dodala, že do úvahy prichádza aj iné technologické riešenie na pomoc v boji s COVID-19. „Druhé riešenie, nazvime ho inteligentná karanténa, na ktorom sa podieľala komunita dobrovoľníkov, momentálne je táto aplikácia už v App Store, kde však ešte nie je, povedzme, tá posledná vec - monitoring inteligentnej karantény. Na to bude potrebná ešte zmena legislatívy, ale, samozrejme, v dohľadnom čase by sa toto riešenie chcelo zaviesť, pretože si myslím, že výrazne odbremení štátnu karanténu,“ dodala vicepremiérka.



Cieľom inteligentnej karantény je pritom pomoc ľuďom, ktorí sa vracajú zo zahraničia. „Máme tam desaťtisíce ľudí, ktorí tam pracujú a boja sa vrátiť domov práve preto, lebo pôjdu do štátnej karantény a potenciálne sa môžu nakaziť. Práve táto inteligentná karanténa by mohla pomôcť k tomu, aby mohli ostať doma a jednoducho sa prihlasovať cez telefón, že skutočne tú karanténu dodržiavajú,“ uzavrela Remišová.