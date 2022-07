V. Remišová: Vláda by mala aj od septembra pokračovať v štvorkoalícii

Bratislava 19. júla (TASR) - Vláda by mala aj od septembra pokračovať v štvorkoalícii. Myslí si to predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá žiada, aby šéfovia SaS a OĽANO Richard Sulík a Igor Matovič ukončili medzi sebou osobný konflikt. Zároveň víta iniciatívu premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) na urovnanie koaličných sporov medzi nimi.



"Verím, že obaja partneri si uvedomujú svoju zodpovednosť, ktorú majú za Slovensko a že koalícia bude pokračovať," uviedla Remišová. Povaliť vládu v najťažšom období je podľa nej zbabelosť. Poukázala napríklad na infláciu, zdražovanie, dôsledky vojny na Ukrajine a hrozbu nedostatku plynu počas zimy.



Celosvetová inflácia dolieha podľa Remišovej na všetky krajiny v Európskej únii. "A môže byť veľmi lákavé z tohto obdobia vyviaznuť s vidinou získania politických bodov," vyhlásila. Na otázku, či sa neobáva, že jej strana príde o jedno ministerstvo, povedala, že sa obáva len toho, že sa dvaja koaliční partneri nedohodnú.



Spor v koalícii sa opäť vyostril po prelomení veta prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku. Pre útoky Matoviča SaS prestala opätovne chodiť na koaličné rady, vypovedala koaličnú zmluvu a očakáva do konca augusta novú. Žiada tiež odchod Matoviča z vlády. Ak sa ich požiadavky nenaplnia, ministri SaS chcú opustiť k 31. augustu vládu.