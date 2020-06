Remišová: Vláda by mala mať aj výjazdy do regiónov

Košice 12. júna (TASR) – Súčasná vláda by v budúcnosti mala realizovať aj výjazdy do regiónov. Myslí si to podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).



"Určite budeme presadzovať to, aby vláda chodila do regiónov, pretože krajina sa nedá riadiť z Bratislavy od stola, musíte do regiónu prísť, byť s ľuďmi v kontakte, porozprávať sa s nimi, keďže ľudia v regióne najlepšie vedia, aké problémy trápia tú ktorú oblasť," uviedla pre novinárov počas piatkovej pracovnej návštevy Košíc.



Mechanizmus s akčnými plánmi pre najmenej rozvinuté okresy s regionálnymi príspevkami z predchádzajúceho obdobia sa podľa nej bude prehodnocovať. Snahou bude pritom nastaviť schému pomoci férovo a transparentne.



"Problémom regionálnych príspevkov za bývalej vlády bolo, že sa rozdeľovali po straníckej linke. Peniaze budeme rozdeľovať regiónom, územiam, mestám a obciam, ktoré to potrebujú a vedia využiť," konštatovala Remišová.



V Košiciach sa vicepremiérka stretla s predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom. Deklarovala, že rozvoj regiónov je pre ňu aj nové ministerstvo regionálneho rozvoja prioritou. Témou bolo aj nové programové obdobie pre čerpanie eurofondov, ktoré by malo zohľadňovať potreby všetkých regiónov a byť nasmerované na znižovanie regionálnych rozdielov. Remišová zároveň deklarovala potrebu zabrániť strate pracovných miest a prilákať investície.



"Treba sa dobre pripraviť na nové programové obdobie, investovať do rozvoja infraštruktúry, do inovatívnych a zelených technológií, potrebujeme sa zbaviť ekologických záťaží, ktoré znepríjemňujú život obyvateľom, a potrebujeme dať príležitosť ľuďom, aby mali kvalitné školy, kvalitné vzdelanie a kvalitné služby štátu, ako je napríklad zdravotníctvo," dodala.







Predseda KSK ocenil rozvíjajúcu sa vzájomnú spoluprácu. "Hovorili sme o množstve projektov a procesov, ktoré budú predchádzať samotnému regionálnemu rozvoju v rámci kraja a som rád, že sme našli partnera v podobe súčasného úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a budúceho ministerstva regionálneho rozvoja," povedal.



Obaja sa pre novinárov vyjadrili aj k projektu budovania Tunela Soroška, ktorý by mal byť súčasťou rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou. Remišová potvrdila, že momentálne sa realizovateľnosť tohto projektu prehodnocuje.



"Ministerstvo dopravy musí prísť s analýzou danej situácie, ale je to projekt, ktorý bol veľmi zle pripravený za minulej vlády. My v strane Za ľudí sme presvedčení o tom, že regióny potrebujú dobrú infraštruktúru, preto vo vláde budeme presadzovať, aby sa našla alternatíva," povedala.



Podľa Trnku ide o jeden z neuralgických bodov v dopravnej infraštruktúre kraja. "My určite máme záujem, aby sa riešila Soroška tak, aby neboli zaťažené ostatné časti dopravnej infraštruktúry. Ak sa to samotné riešenie úplne zastaví, budeme veľmi sklamaní," povedal. Vicepremiérka v piatok navštívila aj mesto Gelnica, kde sa stretla s jeho predstaviteľmi a prezrela si obnovené Banícke múzeum.