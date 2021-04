Remišová: Vyhostenie je odkazom, že netolerujeme neprípustné aktivity

Bratislava 22. apríla (TASR) - Vyhostenie troch ruských diplomatov je okrem prejavu solidarity aj jasným odkazom, že nebudeme tolerovať neprípustné aktivity na našom území. V reakcii na vyhostenie to uviedla vicepremiérka a predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová. Dodala, že Slovensko má záujem o korektné vzťahy s Ruskom, rovnako ako so všetkými krajinami. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie strany Za ľudí.



"Nemôžeme pripustiť, aby agenti tajných služieb, ktorí sa tvária ako diplomati, porušovali zákony krajín, kde pôsobia. To, čo sa stalo v Českej republike, je absolútne neprípustné a týmto krokom - vyhostením troch ruských diplomatov - vyjadrujeme nielen solidaritu ku krajine, ktorá je nám najbližšia, ale posielame jasný odkaz, že nebudeme tolerovať neprípustné aktivity na našom území," skonštatovala Remišová. Zákony podľa nej musia platiť pre každého rovnako.



Slovenská republika vyhostí troch ruských diplomatov. Opustiť územie SR musia do siedmich dní. Slovensko tak reaguje na udalosti v Českej republike. Ku kroku pristúpilo po dôkladnom vyhodnotení informácií našich spravodajských služieb. Premiér Eduard Heger (OĽANO) o tom informoval vo štvrtkovom vyhlásení.