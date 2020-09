V. Remišová vyzdvihuje dôležitosť ochrany klímy

Bratislava 25. septembra (TASR) - Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v piatok na pôde svojho rezortu prijala predstaviteľov Slovenskej klimatickej iniciatívy a ďalších zelených organizácií. Informoval o tom komunikačný odbor rezortu. Ministerstvo pri čerpaní eurofondov chce hájiť pozíciu zodpovedného prístupu k ďalším generáciám.



Remišová na stretnutí deklarovala, že ochrana klímy patrí medzi priority Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Rezort sa toho chce držať aj pri využívaní zdrojov z plánu obnovy a nového Operačného programu Slovensko.



"Som presvedčená, že zmenu klímy nemožno bagatelizovať a už vôbec nie popierať. To, že sme malá krajina, ešte neznamená, že nesieme menšiu zodpovednosť," vyhlásila Remišová s tým, že pre Slovensko sú zelené ciele aj významným zdrojom rozvoja. Zároveň uviedla, že strana Za ľudí chce byť aj hlasom ochrany životného prostredia. Podľa slov ministerky už dávno neplatí, že zodpovednosť k životnému prostrediu predstavuje brzdu ekonomickému rastu.



"Investície do zvyšovania energetickej úspornosti, do obnoviteľných zdrojov, do recyklačných zariadení, neznižujú len emisie skleníkových plynov. Zároveň vytvárajú pracovné príležitosti v regiónoch a predstavujú významný priestor pre inovácie," vysvetlila Remišová s tým, že tým pádom tieto investície zabezpečujú aj nové podnikateľské príležitosti. Ako príklad uviedla tisíce pracovných miest v stavebníctve, ktoré sú naviazané na obnovy a zatepľovanie budov.



Podľa vicepremiérky zároveň netreba zabúdať ani na dodatočné náklady. "Ročne na Slovensku predčasne zomrie 5000 ľudí v dôsledku znečisteného ovzdušia," vyčíslila ministerka s tým, že aj liečba chorôb spojených so znečistením ovzdušia predstavuje veľké náklady pre zdravotníctvo. "Omnoho efektívnejšie je investovať do ekologického vykurovania, do ekologickej dopravy, atď. Prečistiť vzduch na Slovensku a predísť chorobám," doplnila Remišová. Ako pripomenul rezort, až 70 % tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší spôsobuje nesprávne vykurovanie v domácnostiach.



Remišová podľa svojich slov oceňuje všetkých aktivistov, ktorí sa úprimne venujú poukazovaniu na problematiku zmeny klímy. Podľa nej práve iniciatíva tretieho sektora a dobrovoľníkov má obrovský význam. "Neustálym pripomínaním klimatickej zmeny pomáhajú presvedčiť verejnosť aj politikov, že riešenia nemožno ďalej odkladať," uzavrel rezort.